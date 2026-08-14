EUROPEUS D’ATLETISME
Attaoui es penja el bronze en un final ajustat en el 800
L’hispanomarroquí va aguantar en la recta final per conservar la tercera posició i sumar la segona medalla per a Espanya després de la plata de Marta García.
David Rubio
La delegació espanyola va aconseguir ahir a la nit la seva segona medalla en els Campionats d’Europa d’Atletisme, que conclouran aquest diumenge a Birmingham amb el bronze de Mohamed Attaoui en una final de 800 metres en la qual David Barroso va quedar quart. D’aquesta manera, l’hispanomarroquí se suma a la plata de Marta García a 5.000 metres, amb la coincidència (o no) que tots dos s’entrenen a l’On Athletics Club a les ordres de Thomas Dreissgacker.
Era una carrera molt oberta que va quedar marcada per l’absència del britànic Max Burgin. La primera volta es va cobrir a un ritme mitjà-lent amb 53.39, cosa que aventurava que les hostilitats començarien ben aviat. Moha no es va quedar enrere com de costum, sinó que va posar-se al davant, una clara mostra de disconformitat amb el que li demanen els seus preparadors.
"No estic satisfet"
L’irlandès Mark English va ser el més fort amb 1.45.26, el croat Marino Bloudek es va penjar una plata de molt mèrit i Attaoui va baixar un esglaó envers el bronze (1.45.71), superant per tan sols quatre centèsimes David Barroso. "No hi estic satisfet. La meva temporada no estava sent gaire bona i estic content amb com ho he fet aquí", va destacar el tercer classificat.
"Volia més. La tàctica avui no m’ha ajudat gaire, però és un bronze que hauria firmat fa un mes i mig. Gràcies a la meva família i als meus entrenadors, que m’han ajudat a seguir amb la temporada. ¡T’estimo, mama", va comentar molt emocionat el càntabre d’adopció.
"Me’n vaig una mica amb l’espina clavada, perquè l’he vist tan a prop que pensava que la podia aconseguir. Bé, Moha tercer i jo quart, que està molt bé. Moha ja m’havia comentat que canviaria una mica la tàctica. Jo he fet el que tenia pensat i m’he quedat molt a prop de les medalles", va explicar l’extremeny Barroso.
Marta Serrano no va tenir opcions en la final de 3.000 metres obstacles, ja que es va quedar enrere quan un grup de vuit atletes es va posar al capdavant, així que va acabar onzena amb 9:44.92. L’or per a l’alemanya Gesa Felicitas Krause, que va aconseguir el seu tercer títol europeu després dels del 2016 i 2018 i després de ser mare l’abril del 2023. L’any que ve a Pequín buscarà millorar els seus bronzes mundials de 2015 i el 2019.
Krause va canviar l’últim 200 i es va imposar amb 9:12.69, seguida per la francesa Alice Finot (9:14.24), que no va poder lluir el seu espectacular rècord europeu de l’any passat i va cedir un esglaó respecte al seu or de Roma 2024. Va tancar el podi la germànica Olivia Gürth (9.15.33), i la seva compatriota Lea Meyer va quedar quarta amb 9:17.07 després d’una espectacular caiguda en el pas de l’últim fossat d’aigua.
Tampoc va tenir opcions de medalla Jaël Bestué en el 200 femení. La velocista de Sant Cugat del Vallès va acabar en setena posició, una final guanyada per Amy Hunt. La britànica va confirmar la seva condició de reina de la velocitat europea a Birmingham guanyant el doblet en 100 i 200. "Estic contentíssima, ho he donat tot. He d’estar molt satisfeta, estic molt emocionada", va dir Bestué després del seu 22.69, conscient que encara li queda la bala del relleu del 4x100 demà. Diego Casas, per la seva banda, va quedar sisè en la final de disc (65,64), dominada per l’eslovè Kristjan Ceh (72,51).
Agonia en el decatló
Malgrat una clavada increïble amb caiguda final en el 1.500 (penúltim amb 4:38.36), l’alemany Leo Neugebauer va ratificar el seu or mundialista a Tòquio 2025 amb el títol continental en decatló (8.611 punts), tot i que el seu compatriota Nicklas Kaul va acabar en 4: 20.70 i es va quedar en 8.573 punts. El podi el va completar el noruec Sander Skotheim, que va baixar un esglaó després de la plata a Roma i va haver de conformar-se amb el bronze (8.433). La jornada d’ahir també va coronar la suïssa Angelica Moser (4,80 m.) en el salt de perxa i a la italiana Dariya Derkach en el triple salt (14,60 m.).
Finalment, en les semifinals de 200 es va passejar el britànic Zharnel Hughes (20.05) i sembla superior en el seu objectiu de recuperar el títol que ja va aconseguir el 2022 (no va participar a Roma). També van brillar l’actual defensor del títol, el suís Mumenthaler (20.09), l’italià Desalu (20.08) i l’alemany Ansah (20.05), bronze en 100 i investigat per un control que no va superar. Podria ser sancionat i perdre la medalla.
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