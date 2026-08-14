Europeus de natació
Curtis enlluerna el món i Espanya competeix amb els gegants
El relleu de 4x100 lliure masculí va aconseguir ahir un gran quart lloc. María de Valdés i Ángela Martínez nedaran avui la final del 1.500 lliures i Iván Martínez Sota, la del 50 esquena.
La italiana és la primera nedadora negra que bat un rècord del món, dos en dos dies
Fermín de la Calle
El plat fort d’ahir dels Europeus de natació era la final del 4x100 lliure masculí en què competia el quartet espanyol format per Luca Hoek, César Castro, Miguel Pérez-Godoy i Sergio de Celis. El millor exemple del nivell de la prova s’explicava amb una dada: Hongria, Rússia, Gran Bretanya i Alemanya van reforçar els seus quartets per a la final. Només Noruega, Croàcia (que va invertir l’ordre dels seus nedadors) i Espanya van mantenir els rellevistes de les eliminatòries.
Primers fins a la meitat
La medalla era gairebé una utopia, però els espanyols van saltar pel carrer 6 sense complexos. Luca va complir les expectatives entregant la seva posta el primer (47.44) a César de Castro, que es va trobar a l’aigua amb gegants com Szabo o Scott. Espanya era segona després d’aquest relleu (48.2), però Miguel Pérez-Godoy recuperava el liderat al mur abans de tornar i entregar el relleu (48.1) a Sergio de Celis, que nedava davant d’estrelles com Milak o Kornev, mentre Espanya lluitava per aconseguir la quarta plaça, objectiu que va aconseguir amb rècord d’Espanya (3:11.91). Milak donava l’or a Hongria davant Rússia i Croàcia es penjava el bronze. Digníssim paper d’Espanya, que va competir estant durant més de mitja prova líder per davant d’hongaresos i russos, que van recórrer a campions mundials i olímpics per pujar al podi.
A més d’aquest gran resultat, les bones notícies van arribar amb els nedadors espanyols que es van ficar a les finals d’avui. En la primera semifinal dels 50 metres esquena masculí va nedar pel carrer 1 Iván Martínez Sota, que va batre el rècord d’Espanya (24.40) i va aconseguir la segona plaça que el classificava directament per disputar la final. Una de les grans notícies d’aquests Europeus. El nedador del CN Barcelona feia saltar la sorpresa i donava una alegria a la natació espanyola.
S’hi sumaven dues classificacions més al matí, de la mà de María de Valdés i Ángela Martínez, que nedaran la final de 1.500 lliure femení. De Valdés va parar el crono en 16:18.54 i Martínez en 16.43, cosa que els va permetre acabar setena i vuitena, respectivament, i ser a la final d’aquesta tarda.
Però el més impactant del dia es va produir a la segona final de la tarda, la del 50 esquena femenina. Sortia com a favorita la italiana Sara Curtis, que venia de batre el rècord del món en les semifinals, cosa que la convertia en la primera nedadora negra que ho aconseguia. El que no esperava ningú és que repetís la gesta i a la final el va tornar a batre, penjant-se l’or a l’aturar el crono en 26.56. La plata va anar a parar a la francesa Moluh i el bronze, a l’anglesa Cox. Una actuació estratosfèrica de la italiana, que en aquests Europeus ha destrossat el crono de la prova rebaixant el rècord en cinc dècimes, mentre admetia que ni tan sols ella mateixa esperava aquesta actuació. Curtis s’ha convertit, sens dubte, en una de les estrelles d’aquests Europeus, ja que ha aconseguit dos rècords del món en dos dies.
Abans que Curtis enlluernés amb el seu lideratge, s’havia disputat una final de 100 papallona masculina estratosfèrica, amb els hongaresos Milak i Kos, el francès Grousset i el suís Ponti lluitant per les medalles. Grousset va arribar el primer al mur en la primera piscina, però a la tornada Milak el va doblegar i va aconseguir batre el rècord europeu. Ponti, el tercer al podi, també va nedar per sota dels 50 segons. A la final de 200 metres braça masculí es va penjar l’or el britànic Filip Nowacki i en la de 200 metres lliure femení va pujar dalt del podi la txeca Barbora Seemanova.
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