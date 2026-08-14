Futbol
Incertesa amb el futur del Juventus Lloret a Primera Catalana
L’equip selvatà propietat de la Vecchia Signora no ha arribat a un acord amb l’ajuntament per disposar d’horaris i instal·lacions per al seu primer equip
Andreu Coll
La història del Juventus Lloret ha viscut aquest estiu una frenada en sec després de vuit anys mirant endavant: El club i l’Ajuntament no han trobat la fórmula adequada per arribar a un acord per a disposar d’horaris i instal·lacions per al seu primer equip, i el club ha decidit desfer-lo.
L’inici del projecte es remunta l’any 2018, de la mà de Giuseppe Violi, un italià instal·lat a Lloret de Mar des de fa anys, que va arrencar un club sota la protecció i l’ajut d’acadèmies que la Juventus de Torí va voler obrir en aquell moment a tot el món. La carta de presentació amb la qual el nou club es presentava en societat era quelcom humil, un cadet i un infantil masculí, però amb més recursos que la resta de clubs de la zona, el creixement era qüestió de temps.
La temporada 2022-2023 irrompia un primer equip masculí, que va disputar la Segona Catalana. En aquell moment, els dirigents del mateix club ja sabien que, tard o d’hora, haurien d’afrontar un problema que aquest estiu ha arribat: Lloret de Mar només té dos camps habilitats per a jugar a futbol, que cal compartir amb la resta de clubs del municipi. Com club i consistori no s’han entés en les negociacions respecte a l’ús corresponent, la conseqüència és que, tal com va avançar Mundo Deportivo, el club ha comunicat als seus jugadors que elimina el bloc sènior de la seva estructura i que, per tant, no competiran a Primera Catalana. Tot i això, el nom del Juventus Lloret continua apareixent al calendari de la categoria i el club no ha fet cap anunci a xarxes.
Canvi de rumb
En la curta història del club, l’arribada de Quim Calls va suposar un canvi en la manera de fer i treballar del club. Abans de la seva arribada, el primer equip masculí de la Juventus Lloret era una plantilla formada pràcticament del tot de jugadors estrangers. «Quan vaig arribar em van demanar de fer un pas endavant amb el projecte intentant firmar jugadors de la zona», explica Calls. No ha estat una progressió senzilla, però la seva experiència a clubs com el Llagostera o el Palamós, li va permetre tancar una plantilla heterogènia. La meitat amb jugadors que ja en formaven part, i l’altra meitat amb jugadors nous de la zona. Això, al final, ha acabat derivant en un iceberg impossible de sortejar.
Amb la feina a la direcció esportiva feta, Quim Calls va topar-se amb un altre obstacle: aconseguir horaris per a entrenar. «Les converses amb l’Ajuntament sempre van ser molt cordials», remarca. Tot i això, les franges perquè aquest nou equip de la Juventus Lloret entrenés eren escasses. Tal com ha pogut saber Diari de Girona, des de l’Ajuntament de Lloret asseguren que se’ls va oferir entrenar a les 21 hores; des del club, la versió no és la mateixa. «No em veia en cor de demanar a jugadors vinguts de Barcelona que entrenessin a les deu del vespre», explica el director esportiu. Davant la falta d’alternatives, el club va decidir fer una passa al costat i no disputar la Primera Catalana l’any vinent. «És complicat. El més important és que no desapareixem. El Juvenil jugarà a Preferent i estem il·lusionats».
Emmirallats amb la Damm
Ara, el club selvatà, propietat de la franquícia de la Vecchia Signora, centra la il·lusió en el juvenil. «Hem fet un equip nou, amb jugadors de la zona. Jugarem a Preferent, però l’objectiu és arribar a Divisió d’Honor», reivindica Calls. La idea és clara, calcar el projecte del CF Damm, club que milita a la Divisió d’Honor, i que tampoc té primer equip més enllà del juvenil, que competeix de tu a tu contra Barça i Espanyol.
Per al Juventus Lloret, el model de projecte actual gira en aquesta direcció. Competir contra tothom sense importar el nom mentre és forma gent jove amb recorregut que, en fer el salt al futbol sènior, puguin deixar alguna cosa al club. En això, l’Ajuntament ha col·laborat. Durant l’agost poden entrenar a les 19 hores, ja que la resta de clubs de la zona encara no han començat. Ara, de cara al setembre, queda pendent una altra reunió per definir com es resol la situació respecte als horaris i les instal·lacions. El director esportiu Quim Calls es mostra convençut que «serem capaços d’anar de bracet i trobar una solució».
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