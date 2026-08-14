Bàsquet
Un estil més "Uni" per la nova equipació del Bàsquet Girona
El disseny combina el negre amb detalls vermells i blancs, inspirada en els rius i l'arquitectura de Girona
El Bàsquet Girona ha presentat la nova samarreta, que serà la primera equipació de l'Spar Girona i la segona del FIATC Girona. De nou, l'objectiu del disseny és reforçar el vincle amb la ciutat a través de les quatre barres vermelles que tornen a aparèixer, recordant els quatre rius característics de Girona. L’arquitectura i l’aigua, que també formen part de la samarreta, són elements que estructuren el paisatge i la identitat de Girona.
El negre guanya tota la presència que no té a la primera equipació que es va presentar. El pantaló n'és un clar exemple, amb un estampat pràcticament llis i relegant la presència del vermell i el blanc al contorn, de manera molt fina. Les dues samarretes ja presentades es poden reservar al lloc web del club.
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