Andá p’allá, bobo
No pateixin, no li donaran la Pilota d’Or a Fabián Ruiz, una altra injustícia
Emilio Pérez de Rozas
Fa uns dies, abans que es disputés la final de la Supercopa d’Europa entre el París Saint-Germain i l’Aston Villa, la plantilla del campió d’Europa va rebre, en la seva magnífica i nova ciutat esportiva, el seu únic campió del món, l’espanyol Fabián Ruiz.
Quan Fabián Ruiz va saltar al camp d’entrenament, Luis Enrique va fer formar un grupet i es va passejar pel seu interior, comptant amb els dits de les dues mans, sí, perquè va necessitar les dues mans, per vociferar, cantar i relatar tots i cadascun dels títols que el seu migcampista havia guanyat aquest any. Quan va acabar de recitar-los tots, als quals va afegir simpàticament l’Eurocopa i la Nations League, Luis Enrique va cridar a l’aire: «¡Senyors, ‘Fabi’, Pilota d’Or!».
En la conferència prèvia a aquesta Supercopa, és a dir, fa dos dies, van preguntar a Vitinha, un autèntic monstre del centre del camp del bicampió d’Europa, a qui donaria la Pilota d’Or i el cervell portuguès no ho va dubtar ni un instant. Va dir Fabián Ruiz, «que ho ha guanyat tot». I, després, sí, hi va afegir els seus dos altres fabulosos companys Dembélé i Kvaratskhelia. «Sí, la donaria a un futbolista del PSG».
El ‘cas Fabián’ demostrarà, de nou, una vegada més, no ho dubtin, que l’elecció de la Pilota d’Or és una estafa, una festa, un entreteniment, una loteria, una farsa, una manipulació, una campanya publicitària, pura trampa, de manera que, atès el procediment per elegir el premiat, hauríem de deixar de creure-hi. Bé, n’hi ha (i en som molts) que fa temps que considerem aquest premi una de les farses més grans del futbol mundial.
Amb el paper Excel a la mà, la Pilota d’Or l’haurien d’entregar demà mateix a Fabián Ruiz. Ningú, ningú, ha conquerit tots els títols que ha conquerit el migcampista espanyol. Ningú. A la Supercopa de dijous passat Fabián afegeix el Mundial, la Champions, la Lliga francesa, la Supercopa de França, 10 títols en poc més d’un any, 19 en tota la seva carrera i forma part, no ho oblidem, de la selecció espanyola que porta 50 partits sense perdre.
Mirin, senyors, poden vostès, bé, ells, els que atorguen el premi, joguinejar amb les estadístiques, les xarxes, els Tik Tok, X, els ‘influencers’ , Instagram i tot el soroll tonto que vulguin. Vostès poden triar Messi,Kane, Mbappé, Haaland, Lamine Yamal... alque vulguin, però, que ho sàpiguen, no hi ha ningú, ningú, ningú, ningú, que hagi guanyat el que ha guanyat Fabián Ruiz. És veritat, no és glamurós, no té xarxes, no es publicita, no és imatge de Louis Vuitton, ni condueix on Lamborghini ‘Aventador’, no se li coneix nòvia glamurosa. Només juga a futbol. Millor encara: fa jugar de meravella als altres.
Però tant Luis Enrique com Vitinha, dos savis del futbol, saben que Fabián Ruiz no guanyarà la Pilota d’Or. Mirin, en aquest nou segle, en els seus primers 26 anys, només hi ha hagut tres futbolistes que hagin guanyat, el mateix any, la Champions i el Mundial, com acaba d’aconseguir (entre molts altres títols), Fabián Ruiz: Christian Karembeu (1998), Roberto Carlos (2002) i Raphael Varane (2018).
Cap dels tres va guanyar, aquell any, la Pilota d’Or. El 1998, l’any de Karembeu, el trofeu va ser per a Zinedine Zidane (Juventus); el 2002, l’any de Roberto Carlos, va ser per a Ronaldo (Reial Madrid) i, el 2018, l’any de Varane, va ser per al Luca Modric (Reial Madrid). Així que aquest any, potser la guanya Lamine Yamal. ¡Qui ho saps!
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