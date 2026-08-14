Bàsquet
Pep Busquets: "El més important és que l'equip s'adapti a l'estil d'en Moncho"
L'escorta, peça clau des de la seva arribada, afronta amb ambició la nova temporada amb el FIATC Girona.
Continuen desfilant jugadors del FIATC Girona per la Clínica Girona per passar les proves mèdiques abans que dilluns vinent inici la pretemporada. Avui ha estat el torn de Pep Busquets, que s'ha convertit en una peça clau en els esquemes de Moncho Fernández des de la seva arribada el gener del 2025. L'escorta i l'entrenador gallec, que van aterrar pràcticament de la mà a Fontajau, van ser vitals perquè el FIATC Girona aconseguís salvar-se. Busquets, però, encara va oferir un rendiment millor la temporada següent, on l'equip va assolir les catorze victòries, el millor registre del club a la lliga.
Aquest fet va permetre al club obrir la porta a Europa. Amb l'estrena a la FIBA Europe Cup a l'horitzó, Busquets és conscient que cal treballar de valent per a mantenir el nivell mostrat la temporada passada. L'escorta, que aquest estiu ha tingut cants de sirena per abandonar Fontajau, remarca que el primer pas és integrar les peces noves a un estil diferent. "Els nous no han practicat l'estil de Moncho als seus equips, el primer objectiu de la pretemporada és encaixar-nos". Juntament amb Maxi Fjellerup i Sergi Martínez, han continuat entrenant plegats durant l'estiu a Fontajau per tal d'arribar en la millor forma possible a unes primeres setmanes que reconeix que "seran molt dures, com van ser les de l'any passat".
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