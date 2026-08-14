Bàsquet
Torna a casa: La primera visita de Moncho Fernández al Fontes do Sar
El tècnic gallec, que va dirigir l’Obradoiro durant 13 temporades, tornarà a la que va ser casa seva per primera vegada com a visitant el pròxim 22 de novembre
L’ACB va publicar dimecres el calendari de la Lliga Endesa per a la temporada 2026-2027. Més enllà dels derbis o les visites de Barça i Madrid a Fontajau, hi ha una data marcada en vermell al despatx de l’equip tècnic del FIATC Girona. Es tracta del partit corresponent a la jornada 9, que es disputarà el diumenge 22 de novembre a les 12:30 h, i que suposarà el retorn de Moncho Fernández al pavelló Multiusos Fontes do Sar, per primera vegada com a entrenador visitant.
El tècnic gallec va arribar l’any 2010 a Santiago de Compostela, amb l’Obradoiro a Primera FEB, en aquell moment denominada LEB Or. L’objectiu era liderar un projecte que aspirava a l’ascens. Moncho va respondre no només amb l’ascens, sinó també amb la copa Príncipe, que disputen a mitja temporada els dos millors equips de la fase regular. D’aquesta manera, el professor iniciava un cicle a Santiago que va durar fins a 13 temporades, les mateixes que l’equip va estar a la màxima competició estatal.
La història de Moncho, l’Obradoiro i l’ACB és la d’un club petit que any a any espremia recursos per sobreviure entre gegants. Sempre assolint la permanència, i alguna temporada, trencant les barreres dels somnis. A Santiago encara recorden el play-off pel títol contra el Madrid, la Copa del Rei disputada al Fontes de Sar la temporada 2015-2016 o la prèvia de la BCL a Turquia el setembre del 2022.
L’alquimista, com molts li diuen, es va consolidar al llarg de les 13 temporades com alguna cosa més que un emblema per la ciutat. El seu cicle es va tancar la temporada 2023-2024, amb un fatídic descens que va posar un punt final trist i sense perspectiva a la seva etapa a l’Obradoiro. Ara, ja consolidat a Girona, tornarà a casa seva per rebre un homenatge molt diferent del que va rebre aquell últim dia en què l’equip va consumar el descens. L’Obradoiro torna a ser d’ACB, i Moncho Fernández, el 22 de novembre, serà rebut amb tots els honors.
En català i en obert
Amb la publicació del calendari, la Televisió pública de Catalunya va fer oficial els cinc primers partits que es podran seguir en obert i en català. S’aixecarà el teló a la primera jornada amb la visita del Joventut a la pista del Breogán, a la segona jornada, es podrà veure el primer partit de iLERNA Lleida al Barris Nord, contra el Burgos. La tercera jornada el partit escollit és la visita del Manresa al Reial Madrid. El FIATC Girona haurà d’esperar fins a la quarta jornada, quan les càmeres de 3Cat es desplaçaran fins a Fontajau per donar en obert el duel contra el Leyma Corunya. La cinquena jornada serà el torn del Barça, que rebrà al Saragossa al Palau Blaugrana.
Per norma general i seguint la mateixa línia que la temporada anterior, el gruix dels partits escollits seran tots aquells que es disputin a la franja de les 12:30 h de diumenge. La recuperació dels drets per a emetre la Lliga Endesa compta amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat, aprofitant la bona salut del bàsquet català en l’actualitat.
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