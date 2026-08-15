INTRODUCCIÓ DE NOVES NORMES
Agilitar el joc i evitar polèmiques
LaLiga 2026-2027 comença avui amb novetats que van més enllà dels fitxatges o la il·lusió dels ascendits. Estrena el campionat un nou calendari, amb canvis visibles des del primer dia, i de nou cal aprendre’s matisos diferents en l’arbitratge, tant en el de camp com en el VAR.
Sergio R. Viñas
Com passa cada temporada, en el campionat de LaLiga 2026-2027 s’introduiran nous matisos en les decisions arbitrals, tant al camp com també pel que fa al VAR. El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) ha proposat, entre d’altres, diverses mesures per limitar les pèrdues voluntàries de temps.
DEU SEGONS PER SORTIR
Si un substituït no abandona el camp en 10 segons, el seu relleu no podrà entrar fins almenys un minut més tard. Els que siguin atesos sobre la gespa s’hauran de mantenir un minut fora del camp. Si és el porter, ho haurà de fer un jugador de camp al seu lloc. Quant al VAR, s’aplica a LaLiga les dues grans novetats del Mundial. És a dir, es revisaran les segones targetes grogues que mostri l’àrbitre de camp i es corregiran errors evidents en la concessió de córners. No passarà així si el col·legiat ha assenyalat sacada de porta.
LA PILOTA ‘INTEL·LIGENT’
LaLiga estrena una pilota intel·ligent, proveïda d’un xip que permet detectar qualsevol colpejament i situar-la de manera precisa en el temps. Una tecnologia que permetrà precisar el frame exacte en què el VAR ha de comprovar un fora de joc, en lloc de fer-ho a ull com fins ara. Aquest sensor també permetrà eliminar controvèrsies sobre si el defensa ha tocat la pilota abans de colpejar un atacant; sobre qui ha sigut l’últim futbolista a colpejar la pilota o si hi ha hagut o no un doble toc en un penal.
JORNADA DIVIDIDA
Els 10 partits de la primera jornada es disputaran en set dies diferents de tres setmanes diferents. La data inaugural arrenca avui (19.30 h) amb l’Alabès-Getafe i finalitzarà el dijous 27 (21.00 h) amb la disputa del Barça-Athletic. LaLiga va desdenyar l’opció d’arrencar la competició el cap de setmana que ve i al seu lloc va decidir ajornar els partits dels equips amb jugadors presents a les semifinals del Mundial: Barça, Reial Madrid, Atlètic, Athletic, Reial Societat i Betis. El mal estat de la gespa de Balaídos va portar a l’ajornament del Celta-Osasuna previst per demà. En resum, aquest cap de setmana només es juguen cinc partits: Alabès-Getafe i Sevilla-Rayo, avui; Racing-Vila-real i Espanyol-Llevant, demà; i Deportivo-Elx dilluns.
ATURADA DE SELECCIONS
Des del 2013, quan es va suprimir un partit a mitjans d’agost, la temporada de seleccions s’anava estructurant en quatre o cinc aturades amb dos partits cada una: al setembre, l’octubre, el novembre, el març i el juny en els anys sense grans campionats per jugar. Aquesta temporada s’estrena un nou calendari que manté intacte el nombre de partits internacionals, comprimint-los en quatre aturades. Es fusionen les finestres de setembre i octubre, donant lloc a una superaturada de dues setmanes i mitja amb quatre trobades. D’aquesta manera, LaLiga pararà després de la setena jornada, el 20 de setembre, i es reprendrà l’11 d’octubre. Al novembre les seleccions es concentraran del 9 al 15 i al març ho faran del 22 al 28. L’aturada del juny se celebrarà amb la temporada de clubs ja tancada.
SEU I DIES DE LA SUPERCOPA
Istanbul agafa el relleu de l’Aràbia Saudita per a la disputa de la Supercopa d’Espanya ja que organitza la Copa Àsia i no disposa d’estadi lliure. Quant a les dates, els clubs van protestar per la seva coincidència amb la setmana de Reis. Atenent aquesta demanda, la RFEF ha mogut les dates del torneig al febrer, entre els dies 2 i 7. Les semifinals, per cert, seran Barça-Atlètic de Madrid i Reial Societat-Reial Madrid.
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