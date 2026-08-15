Futbol
El Barça fa oficial la venda de Ferran Torres al PSG
El davanter valencià firma amb l’equip que entrena Luis Enrique fins al 2031
Francisco Cabezas
Després d’arribar a un acord dijous passat, Barça i PSG van fer aquest dissabte oficial el traspàs de Ferran Torres. El club blaugrana percebrà al voltant de 50 milions d’euros per la venda del davanter valencià de 26 anys, que firma contracte amb el vigent campió d’Europa fins al 2031 i portarà el dorsal número nou.
Li convenia al Barcelona portar a terme el traspàs. Ferran acabava el seu contracte amb el club blaugrana en un any, i el davanter, que va marcar el gol que va donar a la selecció espanyola el Mundial passat, no tenia cap intenció de renovar. Molt menys després que Luis Enrique Martínez, tècnic del PSG, insistís en el seu fitxatge i l’entitat francesa arribés a un acord amb el seu entorn. Ferran no es va tallar en la seva festiva gira per mitjans dels Estats Units a l’hora de preparar el terreny per a la seva sortida.
El Barça, a més, no haurà d’assumir una de les clàusules que incloïa el contracte que al seu dia va firmar amb el Manchester City, pel qual hauria hagut de pagar al club anglès vuit milions d’euros si decidia renovar el futbolista.
Conclou així un periple de cinc temporades (65 gols en 207 partits) al Barcelona de Ferran, que va arribar a convertir-se en la referència ofensiva el curs passat per a un Hansi Flick que aquest estiu s’ha quedat sense el seu altre ‘nou’ després de la sortida de Robert Lewandowski cap a la Major League Soccer dels Estats Units.
Li tocarà ara a Deco, director esportiu del Barcelona, solucionar el problema que se li presenta a Flick amb el lloc de davanter centre. Amb l’Atlètic de Madrid tancat en banda i sense voler saber res d’una venda de l ’argentí Julián Álvarez, toca a Deco explorar algunes de les poques alternatives que presenta el mercat. Flick, en qualsevol cas, sempre podria intentar reajustar alguns dels seus futbolistes, ja que els dos homes de banda fitxats aquest estiu (Anthony Gordon i Karim Adeyemi) estan capacitats per ocupar ocasionalment el centre de l’atac.
El Barcelona, mentrestant, espera resoldre també aviat amb el Manchester City la contractació del capità de la selecció espanyola, Rodri Hernández, que espera novetats a Anglaterra mentre els clubs ajusten el preu de l’operació, que no hauria de baixar dels 70 milions d’euros. El migcampista, millor futbolista del Mundial i Pilota d’Or el 2024 (l’any en què va superar el malhumorat Vinicius), s’ha de convertir en la gran referència des del timoner del nou Barça.
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