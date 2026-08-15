ARRENCA LA TEMPORADA
Les cinc grans novetats de la Lliga 2026/27: del nou calendari a la pilota intel·ligent
Aquest cap de setmana només es jugaran cinc dels deu partits corresponents a la jornada inaugural
Sergio R. Viñas
LaLiga 2026/27 que arrenca aquest dissabte porta novetats que van més enllà de les evidents, de les tornades a Primera del Deportivo, Racing i Màlaga o de les arribades de Bernardo Silva, Gordon i Mourinho. Estrena el campionat un nou calendari, amb canvis visibles des de la primera jornada i de nou cal aprendre’s matisos diferents en l’arbitratge, tant en el de camp com en el qual s’exerceix des del VAR.
Com cada temporada, s’introdueixen nous matisos en les decisions arbitrals, tant en les quals es prenen a peu de camp amb en les intervencions del VAR. Sobre les primeres, el CTA s’ha proposat limitar les pèrdues voluntàries de temps. Si un substituït no abandona el camp en 10 segons, el seu relleu no podrà entrar fins almenys un minut més tard. Els que siguin atesos sobre la gespa s’hauran de mantenir un minut fora del camp. Si és el porter, ho haurà de fer un jugador de camp al seu lloc.
Quant al VAR, s’aplica a LaLiga les dues grans novetats del Mundial. És a dir, es revisaran les segones targetes grogues que mostri l’àrbitre de camp i es corregiran errors evidents en la concessió de córners. No passarà així si el col·legiat ha assenyalat sacada de porta, tot i que sigui palmari que no era la decisió correcta.
LaLiga estrenarà aquest any una pilota anomenada «intel·ligent», proveït d’ un xip intern que permet detectar qualsevol colpejament i situar-lo de manera precisa en el temps. Una tecnologia que permetrà precisar el ‘frame’ exacte en què el VAR ha de comprovar un fora de joc, en lloc de fer-ho a ull com fins ara.
Aquest sensor també permetrà eliminar controvèrsies sobre si el defensor ha tocat la pilota abans de colpejar un atacant; sobre qui ha sigut l’últim futbolista a colpejar una pilota dividida; o sobre si hi ha hagut o no doble toc en l’execució d’un penal.
Una de les novetats més cridaneres és imminent. Els 10 partits de la primera jornada del campionat es disputaran en set dies diferents de tres setmanes diferents. La data inaugural arrenca aquest dissabte (19.30 hores) amb l’Alabès-Getafe i finalitzarà dijous 27 (21.00 hores) amb el Barça-Athletic.
LaLiga va desdenyar la possibilitat d’arrencar la competició el cap de setmana que ve i al seu lloc va decidir ajornar els partits dels equips amb jugadors presents a les semifinals del Mundial: Barça, Reial Madrid, Atlètic, Athletic, Reial Societat i Betis. El sorteig del calendari ja va tenir en compte aquesta variable, propiciant dos enfrontaments directes entre els afectats.
A més, el mal estat de la gespa de Balaídos va portar aquest mateix dijous a l’ajornament del Celta-Osasuna previst per a aquest diumenge. En resum, aquest cap de setmana només es juguen cinc partits: Alabès-Getafe i Sevilla-Rayo dissabte; Racing-Villarreal i Espanyol-Levante diumenge; i Deportivo-Elche dilluns.
Des de l’any 2013, quan es va suprimir un partit a mitjans d’agost, la temporada de seleccions s’anava estructurant en quatre o cinc aturades amb dos partits cada un: setembre, octubre, novembre, març i juny en els anys sense grans campionats.
Aquesta temporada s’estrena un nou calendari que manté intacte el nombre de partits internacionals, comprimint-los en quatre aturades. Es fusionen les finestres de setembre i octubre, donant lloc a una ‘superaturada’ de dues setmanes i mitja amb quatre trobades.
D’aquesta manera, LaLiga pararà després de la 7a jornada, el 20 de setembre, i es reprendrà l’11 d’octubre. Al novembre les seleccions es concentraran la setmana del 9 al 15 i al març ho faran en la que va del 22 al 28. L’aturada de juny se celebrarà amb la temporada de clubs ja conclosa, com és habitual.
Canvia també la ubicació de la Supercopa d’Espanya, tant al calendari com a la seva seu. Istanbul agafa el relleu aquest any de l’Aràbia Saudita, que organitza la Copa Àsia i no disposa d’estadi lliure per acollir la competició, amb el compromís de reprendre el seu polèmic acord amb la RFEF en l’edició del 2028.
Quant a les dates, els clubs van protestar per la seva coincidència amb la setmana de Reis, uns dies molt familiars en què futbolistes i resta d’empleats es veien obligats a estar una setmana sencera lluny de les seves famílies. Atenent aquesta demanda, la RFEF ha ressituat el torneig al febrer, entre els dies 2 i 7. Les semifinals, per cert, seran Barça-Atlètic i Reial Societat-Reial Madrid.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines