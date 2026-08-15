El costat fosc del mercat: sis jugadors apartats
La lesió de Rooney ha activat la por del Barça que una lesió no frustri la cessió o el traspàs d’algun jugador. Flick vol evitar riscos i Fort, Casadó, Torrents, Marquès, Guille i Toni s’entrenen al marge dels companys.
Joan Domènech
El focus és sobre Rodri Hernández, sobre Ferran Torres, sobre Julián Álvarez. Però el mercat té molts noms de futbolistes que no apareixen, futbolistes que poden sentir-se tant o més inquiets per l’incert futur que tenen al davant, però no en parla ningú.
El Barça va prendre la determinació d’apartar diversos jugadors amb qui Hansi Flick no compta per a la temporada vinent. La decisió es fonamenta en l’accident de Roony Bardghji. L’extrem suec, col·locat a la rampa de sortida per marxar cedit o traspassat, es va lesionar de gravetat en un entrenament i dimecres va ser operat.
La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret ha ensorrat la seva temporada professional, allà on fos, i també ha frustrat –sap greu haver d’escriure-ho– el negoci del club. Per això al despatx de la direcció esportiva s’ha eriçat la sensibilitat amb els jugadors que, com Bardghji, estan convidats a anar-se’n.
Fase superada
Els afectats són Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández i Toni Fernández. Tots han debutat amb el primer equip i tots han superat la fase d’aprenentatge al filial. Les seves opcions de jugar al Barça són escassíssimes a ulls de Flick. El Barça els ha suggerit que es busquin una destinació on tinguin minuts i progressin com a professionals. El club seguirà de lluny les seves carreres i, segons cada cas, s’adoptarà la fórmula de la cessió o la venda amb recompra.
Casadó, amb 70 partits al primer equip, és el més conegut en el mercat. El preu que demana el Barça per ell només està disposat a pagar-lo un club de l’Aràbia Saudita, destinació que al futbolista el sedueix poc. Fort va jugar cedit a l’Elx la campanya passada i serà cedit una altra vegada: Xavi Espart podria haver guanyat la batalla pel lloc de competidor de Jules Kounde al lateral dret, de la mateixa manera que Torrents passarà una temporada a l’Ajax per comprovar la seva evolució. Aquesta banda pertany a Alejandro Balde i João Cancelo, a qui encara s’espera.
Marqués va acudir convocat a tots els partits del segon semestre i va aparèixer en dos. La competència que va tenir s’agreuja: els seus companys de línia han sigut campions de món. Guille i Toni estan en la mateixa situació, amb dos davanters (Anthony Gordon i Karim Adeyemi) que els tanquen el pas.
El cas contrari també passa. El dia que estaven convocats els últims internacionals (Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal), només va faltar Ferran Torres. Estava exempt d’anar a Sant Joan Despí, pendent que culminés el seu traspàs al Paris Saint-Germain. No es volia exposar ningú a un contratemps com el de Bardghji. La posada al punt dels altres no inclou accions de risc, per la qual cosa continuaran al marge del grup.
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