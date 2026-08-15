la nova temporada de futbol
El final de la classe mitjana a la Lliga
Exceptuant el Reial Madrid, el Barcelona i l’Atlètic, només un equip (el Deportivo) supera els 25 milions d’euros de despesa, mentre que vuit clubs encara no han arribat als cinc milions d’inversió en reforços quan arrenca el campionat.
Fermín de la Calle
El futbol espanyol es continua dessagnant lentament. La descapitalització dels clubs és una deriva que fa anys que es produeix i la prova és que els jugadors ja no només se’n van a la poderosa Premier, també Itàlia, Alemanya i França s’han convertit en destinacions habituals dels internacionals espanyols. Sortides que han acabat per igualar el nivell de la Lliga, però per sota.
El mercat de fitxatges ofereix símptomes preocupants que confirmen aquesta tendència. Per començar, la Lliga torna a ser una competició de dues velocitats. Una per la qual circulen Reial Madrid, Barça i Atlètic, i l’altra amb els 17 equips restants. Segons el portal Transfermarket, els tres grans han gastat més de 100 milions a reforçar-se. I el fitxatge més car, Diomande pel Madrid, supera amb 140 milions el global del gastat pels altres 17 clubs (133).
El Reial Madrid ha gastat 225 milions, que equilibra els gairebé 200 quilos que ha recaptat per desmantellar el planter de Valdebebas. L’Atlètic ja ha passat de 100 amb les arribades de Hjulmand, Kan Ing-Lee i Grimaldo, a l’espera d’anunciar Cuti Romero. I el Barcelona, de moment, en porta 100, pendent de tancar Rodri i un davanter, que no sembla que hagi de ser Julián Álvarez.
La Reial i l’Athletic, ni cinc
El futbol espanyol ha perdut la seva classe mitjana. Els equips que jugaran a Europa presenten despeses en reforços alarmants. La Reial Societat encara no ha gastat ni un euro, igual que l’Athletic, i el Vila-real tot just 1,5 en el porter hongarès Gulacsi. El Betis, que també jugarà la Champions, ha invertit la meitat de l’ingressat amb la venda d’Altamira a l’Sporting lusità i del que li toca per la venda del rayista Mendy al Hull City. El cas del Rayo és paradigmàtic: amb l’estadi en ruïnes i sense llicència per jugar al barri, Martín Presa ha ingressat 42,4 milions per la venda de Mendy (23,4) i de Pep Chavarría (19). Un benefici que no reinverteix en el club, ja que els seus dos fitxatges, Tsitaishvili i Kumbulla, arriben gratis. I el Celta, que jugarà l’Europa League, ha gastat només 300.000 euros.
València i Sevilla, dos equips amb prestigi europeu, s’han desfondat i les seves plantilles han sigut desmantellades per l’afany de monetitzar qualsevol operació beneficiosa per a les seves arques. Tot i que això els situï a punt del descens una temporada rere l’altra. Així, el Sevilla acumula 31 milions en vendes i els valencianistes s’han gastat quatre milions en fitxatges. El que explica l’enuig de les seves aficions.
Un altre equip madrileny, el Getafe, ha canviat el pas amb la renovació de Bordalás. Després d’una temporada sense comptar amb cap tipus de reforços, aquest estiu Ángel Torres ha recorregut al portatalonaris per fitxar Satriano (6,50), Romero (5), Mario Martín (3,5), Terrats (2,5), Boselli (2) o Mojica (0,5). 19,5 milions, que el situa el cinquè de la taula de despesa.
Els acabats d’ascendir opten per estratègies diferents. El Deportivo arriba a Primera gastant 26 milions en el porter Leo Román, el danès Jonathan Asp Jensen, el central Bright Ede o el davanter Pierre-Emerick Aubameyang. El Màlaga no s’ha rascat la butxaca, gastant solament 300.000 euros en la cessió de Juan Cruz. I el Racing està en un punt mitjà invertint 8,5 milions a contractar Julen Agirrezabalaga, Facundo González o Villalibre.
Fitxatge de l’Espanyol
L’Espanyol, que ha posat la direcció esportiva en mans de Monchi, va anunciar ahir el seu cinquè fitxatge: Vanja Drkušić, central eslovè de 26 anys que ve cedit des del Zenit de Sant Petersburg. El club blanc-i-blau només ha invertit aquest estiu els cinc milions que li va costar el migcampista Álex Calatrava.
Espanya acaba de guanyar el Mundial, però un terç dels seus internacionals juga fora. A la fuga de futbolistes s’hi suma la de tècnics, amb cinc entrenadors a les banquetes de la Premier: Arteta, Emery, Iraola, Xabi i Arbeloa. Aquesta anèmia financera que assola els clubs s’explica amb una dada: mentre la Premier negocia de manera centralitzada els seus drets de televisió, pels quals ingressa 11.000 milions d’euros, LaLiga de Tebas supera tot just els 2.000 pels mateixos drets. I sense diners, desapareix la classe mitjana.
La primera jornada
- Alabès - Getafe Avui 19.30 h
- Sevilla - Rayo Vallecano Avui 21.30 h
- Racing - Vila-real Demà 17.00 h
- Espanyol - Llevant Demà 19.00 h
- Deportivo - Elx Dilluns 21.00 h.
- Atlètic - Màlaga Dimecres 21.00 h
- València - Betis 25 d’agost 21.00 h
- Reial Madrid - Reial Societat 26 d’agost 21.00 h
- Celta - Osasuna 27 d’agost 20.30 h
- Barça - Athletic Club 27 d’agost 21.00 h
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