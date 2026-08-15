FUTBOL
De Jong denuncia una campanya contra ell: "No ho deixaré passar"
El capità del Barça assenyala periodistes, a qui culpa d’esquerdar la seva imatge, i nega que tingui mala relació amb el tècnic Hansi Flick.
Francisco Cabezas
Frenkie de Jong és capità del Barça. També un dels futbolistes més valorats de la caseta i, encara per sota de la trentena (29 anys), afrontarà la seva vuitena temporada al primer equip blaugrana. El seu nivell de popularitat, no obstant, ha caigut sota mínims en els últims temps. Ja sigui perquè, malgrat ser sempre un futbolista important per als seus entrenadors, mai va arribar a capitalitzar i rendibilitzar el seu joc; ja sigui perquè diferents problemes físics han minat la paciència d’una afició que potser esperava una altra cosa. De Jong, lesionat amb un pronòstic incert, i que sempre va pensar que bona part dels seus mals brolla en el que entén com a mala premsa, ha optat per contraatacar.
En una entrevista concedida als mitjans oficials del Barça, De Jong va denunciar una cosa així com una campanya mediàtica en contra seu, va assenyalar periodistes (es va recrear amb Gerard Romero) i va venir a dir que va de la mà de tots els estaments del club, des del tècnic Hansi Flick fins a uns serveis mèdics que han acceptat que el futbolista no passi pel quiròfan.
El migcampista va tornar del Mundial (en el qual els Països Baixos van quedar eliminat en setzens davant el Marroc) amb una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. Lesió que, segons va explicar al seu dia, no va ser detectada pels metges neerlandesos i que va ser diagnosticada ja a Barcelona. "Va ser un accident. Algú em va caure a sobre i vaig tenir una petita molèstia al genoll. Em van dir que podria continuar jugant, tot i que amb dolor. Em van assegurar que no podia anar a pitjor. Vaig estar en contacte amb el club, per tornar i fer-me proves. Les vam fer i va sortir que la lesió era més gran que quan la van examinar als Estats Units. Va ser molt dur perquè jo no ho esperava. Ningú ho esperava", va explicar.
"Estan escrivint tantes coses que són falses que noto que està danyant la meva imatge". Sense que li preguntessin, va apuntar a Gerard Romero, periodista de Jijantes. "Ell va dir que jo em vaig negar a jugar la temporada passada contra l’Atlètic a la Champions. És fals". I va continuar: "També van dir que la meva relació amb el míster [Hansi Flick] és molt dolenta, i això és absolutament fals. Hi tinc molt bona relació. L’hi poden preguntar. I també és fals que la meva relació amb el club sigui dolenta [...]". "No ho deixaré passar més", va concloure De Jong arrufant les celles.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau