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L’Spar Girona es projecta internacionalment amb la Copa del Món

Quatre jugadores del club gironí són cridades per la seva selecció estatal

Les internacionals de l'Spar Girona amb la selecció espanyola.

Les internacionals de l'Spar Girona amb la selecció espanyola. / FEB-Alberto Nevado

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Gerard Ullastre

Quatre jugadores de l’Spar Girona es col·locaran a l’aparador internacional de la Copa del Món FIBA 2026 del proper 4 de setembre fins al 13 a Berlín (Alemanya).

Iyana Martín, Carolina Guerrero i Marta Garcia van iniciar la seva concentració amb la selecció espanyola, dirigida per Miguel Méndez a Madrid a principis d’agost per preparar el campionat. Paral·lelament, Tilbe Senyürek es va posar a les ordres d’Andrea Mazzon per posar rumb a la cita mundialista de la mà de la selecció Turca.

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La presència d’aquestes jugadores en aquesta fase preparatòria del Mundial FIBA 2026 posa de manifest el talent de la plantilla, el pes internacional de l’equip i el protagonisme de les seves jugadores en les seves seleccions.

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