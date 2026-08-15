Quim Domènech, vicepresident executiu de contingut de DAZN: "No imagino un veritable aficionat a l’esport que no estigui abonat a DAZN"
La plataforma obre una nova temporada amb una oferta més àmplia després de cobrir el seu repte més gran: el Mundial 2026
Joan Domènech
¿El Mundial va ser l’examen definitiu per a DAZN?
L’examen ja el veníem passant des que ens vam quedar els drets de la Fórmula 1, la Lliga i hem anat adquirint més drets d’altres esports a Espanya.
Però el Mundial més gran, a tres països diferents...
El Mundial de Clubs de l’estiu anterior va ser una prova de foc. Va marcar un abans i un després perquè era un torneig per a tothom i era important fer-ho bé. A nivell estatal sí que és cert que ens ha situat clarament al centre. Sabíem que totes les mirades requeien sobre nosaltres i calia entregar un bon producte.
¿Quin balanç han fet?
Aquest ha sigut el repte màxim i ens ha anat molt bé, amb el suport de Mediapro com a company de viatge amb la producció, l’elecció de narradors, comentaristes, el nivell de les presentacions, el sentiment que hi ha hagut...
¿Han quedat vostès campions com Espanya?
Serveix el paral·lelisme. Hem quedat campions com Espanya. L’equip que han liderat Eugenio Blanco i Pablo Pinto ha sigut brutal, el seu esforç ha triomfat. El fet que Espanya hagi conquerit el títol també contribueix que el record sigui millor, perquè les emocions han anat connectades a aquesta experiència única.
¿Quanta gent s’ha ocupat de cobrir l’esdeveniment?
No sabria dir quantes persones, perquè es van crear equips especials en el tram final i vam procurar que a tots els estadis hi hagués gent de DAZN. Tot i que sabíem que compartíem amb Televisió Espanyola els partits d’Espanya, hi ha hagut molta gent que ha apostat per nosaltres.
¿Estan contents amb el to dels seus narradors?
Hem intentat combinar la gent que teníem amb experts en futbol internacional i exfutbolistes que ens han donat el punt de vista que ens faltava. Gent que ha estat al Mundial continuarà amb nosaltres per cobrir les lligues francesa, portuguesa i dels Països Baixos.
¿Compensa tenir tantes lligues?
El Mundial ha servit per connectar amb tots els fans del futbol. Oferir aquestes lligues i al preu que tenim ajudarà molt que la gent continuï enganxada a DAZN. És el que volíem, que la gent que ens descobríss’acabés quedant amb nosaltres. No s’ha de mirar com una cosa aïllada, sinó com a part de l’oferta completa.
A què se suma la Lliga de les Nacions de seleccions.
Tenim tot el futbol internacional, i és una realitat. El CEO d’Espanya i Portugal, Óscar Vilda, creia que aquesta aposta seria un èxit i ho ha demostrat.
¿Surt a compte entre el pagament de drets i els abonats?
Sí, sí, Óscar Vilda ha donat un impuls a DAZN Espanya que ha fet que sigui rendible.
¿Diria que 15 euros pel pack futbolístic és un regal?
Aquests preus, per a qualsevol aficionat a l’esport, entenent la situació de cada persona, són competitius. Més que competitius.
¿Creuen que han aconseguit arribar al públic jove?
Som nadius digitals i els hàbits de consum estan canviant: la gent vol disfrutar dels esdeveniments en qualsevol moment, en qualsevol lloc i a qualsevol dispositiu, en directe o a la carta, amb resums llargs o curts. DAZN ho ha entès des del primer dia.
¿Quin és l’esport amb més seguiment? ¿Quina és la competició que l’ha sorprès?
Amb el Mundial ha entrat un públic molt futboler tot i que ens havíem consagrat com la casa del motor amb la Fórmula 1 i el Mundial de motos. En el context de tots els esdeveniments que tenim, amb el bàsquet, el futbol americà... amb tants esports, la nostra oferta és brutal. És difícil que hi hagi un aficionat de veritat a l’esport i no tingui DAZN. Em sembla impossible. No imagino que hi hagi un veritable aficionat a l’esport que no estigui abonat a DAZN.
¿Quants abonats tenen?
És confidencial la xifra, no l’exposem. Sí que puc dir que la corba de creixement que hem experimentat no entrava en les previsions més optimistes.
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