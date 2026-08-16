Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
festes majors Gironaagenda GironaeclipsisterratrèmolscatalàGirona FC
instagramlinkedin

El Bàsquet Girona fitxa el franctirador Jassel Pérez

El club gironí incorpora pólvora al perímetre lligant l’arribada de l’internacional dominicà, que no trepitjarà la ciutat fins al setembre

Jassel Pérez entrant a cistella

Jassel Pérez entrant a cistella / @jasselperez11

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Andreu Coll i Gerard Ullastre

Jassel Pérez, escolta que actualment milita a les files del Vaqueros de Bayamón, formarà part de la plantilla del Bàsquet Girona la temporada 2026-27. El club gironí continua sumant talent aconseguint els serveis d’un jove triplista internacional amb la República Dominicana. Pérez és un molt bon recurs ofensiu per Moncho Fernández, que aquest curs necessitarà un jugador que supleixi el rol de líder anotador que tenia Ottis Livingston, i tot sembla indicar que el dominicà serà aquesta peça. L’arribada de l’escolta, un expert des de la llarga distància, es complementa amb el fitxatge del vigent MVP de la G-League, Mac McClung, un gran penetrador, dinamitzant la plantilla i obrint el ventall de les possibilitats ofensives.

El franctirador del Vaqueros de Bayamón, tanmateix, no aterrarà a Girona fins principis de setembre. Pérez està disputant les finals de la lliga porto-riquenya. Unes finals que, de moment, guanya el seu equip per 2-1 i que es podrien allargar fins als compromisos internacionals que té el jugador amb la seva selecció a finals d’agost pels classificatoris del pròxim Mundial.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents