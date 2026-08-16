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MUNDIAL DE FRaNkFuRT

Històric or d’Espanya en gimnàstica rítmica

L’equip espanyol, després d’un memorable concurs, es proclama campió del món 35 anys després de fer-ho a Atenes el 1991.

L’èxit els permet la classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028

Les gimnastes espanyoles celebren l’or mundial guanyat ahir a Frankfurt. | RONALD WITTEK / EFE

Les gimnastes espanyoles celebren l’or mundial guanyat ahir a Frankfurt. | RONALD WITTEK / EFE

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El Periódico

Barcelona

El conjunt espanyol de gimnàstica rítmica, format per Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, va aconseguir ahir a Frankfurt el que ja s’esperava després del treball que han mostrat en els últims temps: l’or mundial en el concurs complet (ja s’havien proclamat campiones d’Europa al maig a Bulgària, i també ho van fer abans el 2025). L’enlluernant i històrica actuació de les espanyoles els permet, així mateix, obtenir el bitllet directe per als pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles, on tindran clares opcions de medalla.

Per tenir certa perspectiva del que han aconseguit, és la segona vegada en la història que Espanya guanya un campionat del món en rítmica, ja que el primer cop va ser a Atenes el 1991.

Alejandra Quereda, seleccionadora espanyola, i Ana Pelaz, l’entrenadora, han aconseguit que les seves gimnastes barregin qualitat artística amb una emotivitat extrema que té enamorats els jutges allà per on passen. En el Festhalle de Frankfurt, les espanyoles van obtenir 57.450 punts: primer va aconseguir 28.950 punts en la rotació mixta de tres cèrcols i dos parells de maces (7.300 en la seva habilitat artística, amb 13.900 de coeficient de dificultat). Després van arribar els 28.500 punts en la rotació de cinc pilotes (7.150 en la seva execució i 8.050 en la seva habilitat artística, amb 13.300 de coeficient de dificultat).

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Per darrere en el podi van quedar el Japó, amb possibilitats fins al final i que va acabar fent plata (56.700), i el Brasil, amb 55.500 punts, que es va emportar el bronze. Les nipones i les brasileres també queden classificades per als Jocs Olímpics de Los Angeles. Aquest diumenge, les espanyoles també entren en lliça en les finals d’aparells, on aspiren encara a completar el seu botí de metalls.

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