Hugo González avança lídera la final dels 200 estils
Begoña González
El nedador espanyol Hugo González es va classificar ahir per a la final dels 200 metres estils dels Europeus de París amb el millor temps de les semifinals, després de completar la cursa en 1:56.61. El mallorquí va començar darrere de l’hongarès Hubert Kos, que va acabar avançant per rebaixar, a més, el rècord del campionat, vigent des del 2012. Avui afrontarà la final (18.40 h, Teledeporte) des d’una posició privilegiada.
Poc abans, en els 1.500 m lliures masculí, es va imposar l’alemany Johannes Liebmann, de 19 anys, que va polvoritzar el rècord del món per 3,98 segons. I la joveníssima Irene Ciércoles (16 anys) va tornar a demostrar el seu poder acabant cinquena d’Europa en els 100 m esquena amb tan sols 16 anys. La nedadora de Terol va firmar un temps de 59,65 segons, i va rebaixar la seva marca personal de 59,77 del dia previ.
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