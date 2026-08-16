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EL DEBUT

Manolo fixa l’objectiu: la salvació "al més aviat possible"

Manolo González, en un entrenament de l'Espanyol.

Manolo González, en un entrenament de l'Espanyol. / RCDE

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Joan Domènech

Barcelona

No ha canviat l’entrenador i no ha canviat l’objectiu de l’Espanyol. Arrenca una nova Lliga a l’RCD Stadium aquest diumenge (19.00 h) amb la visita d’un Llevant que serà rival directe del conjunt blanc-i-blau perquè té les mateixes pretensions: la permanència.

"El primer objectiu és aconseguir la salvació al més aviat possible", va avançar Manolo González, ben conscient que "sempre" diu el mateix, tot i que raonava la seva tesi: "Si a la jornada 30 tens la salvació assegurada, lluitaràs per una cota molt més alta". El tècnic va aclarir que anhela superar la classificació de les dues campanyes anteriors, però que la prioritat és la salvació, "com ens marquem el 70% dels equips de Primera".

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La continuïtat en el projecte de l’Espanyol ve marcada per la presència del mateix entrenador. González es va confessar "orgullós" d’haver sobreviscut a la banqueta. "Ni en els meus millors somnis ho hauria pensat, i més coneixent l’historial del club a nivell d’entrenadors, que aquí duren menys que un caramel a la porta d’una escola", va comentar.

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