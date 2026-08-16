De Palamós a Oman, Macau i Filipines: l'exòtica carrera internacional d'Àlex España
Amb només 24 anys, Àlex España ha entrenat en diverses lligues internacionals, demostrant una trajectòria ascendent fora dels circuits europeus tradicionals
El palamosí Àlex España ha aconseguit, amb només 24 anys, el somni de qualsevol adolescent aficionat a l'esport rei. Viatjar arreu del món, amb el futbol com a excusa per fer-ho. Mentre que la majoria de joves amb ganes de buscar-se les garrofes ho farien buscant contractes a divisions inferiors de països de primer nivell europeu, España ha seguit la via no tradicional: anar a països exòtics. D'aquesta manera, el palamosí ha sigut entrenador a països com Oman, Líban i Macau, i es prepara per afegir un nou segell al passaport: Filipines.
La carrera internacional d'Alex España va començar l'any 2021, quan va rebre una oferta per fer campus internacionals del RCD Espanyol. Gràcies a aquests projectes formatius, li va sorgir la primera oportunitat de tenir una primera presa de contacte amb l'exterior, treballant a països com França i Holanda. "Ja en una primera instància em va atreure molt. Sempre he volgut poder viatjar, entrenar i conèixer altres maneres d'entendre el futbol", comenta España sobre la seva primera experiència.
"Quan entres en aquest circuit, vas coneixent gent. Així es crea una xarxa de contactes i la teva manera de treballar es va fent coneguda", així justifica el nombre d'oportunitats exòtiques que li acostumen a arribar. Ara, té una vida de rodamon. D'ençà que va acceptar una feina al Líban, ha anat enllaçant països de l'Àsia amb feines que bé poden durar una setmana, o un any sencer. "És una manera de viure molt enriquidora, però també és un sacrifici", apunta.
L'experiència futbolística a Orient Mitjà
Últimament, España ha encadenat tres projectes a l'Orient Mitjà, però amb funcions totalment diferents. L'any 2024, amb només 22 anys va fer les maletes cap a Oman, on va desenvolupar labors de formació, esdevenint director de futbol base a l'acadèmia Sporta Sport, empresa que assegura seguir "la metodologia espanyola". A més, mantenen una relació empresarial amb el Celta de Vigo des de l'any 2022.
Segons explica, alguns dels mercats on ha treballat encara hi ha molt marge de millora en formació, metodologia, organització i professionalització, però creu que aquest poc desenvolupament no treu l'existència de jugadors amb molt potencial que fa falta treure'l cap a fora. Sobre la vida als països on ha treballat, comenta que no tenen res a veure amb altres llocs d'Europa: "Són cultures, ritmes de vida i maneres d’entendre les relacions molt diferents".
Després d'un any i quatre mesos desenvolupant talent a Oman, on ja s'enorgullia d'haver donat l'oportunitat d'acompanyar-lo a sis altres entrenadors de futbol base espanyol, va passar un Cap d'Any de 2026 agredolç, amb una feina al Líban, però lluny de la seva família. Malgrat considerar el que està vivint una oportunitat única, no deixa de pensar mai en la seva família i amics, i assegura que ara valora molt més el que ha deixat enrere.
La seva darrera experiència abans d'arribar a Filipines
Durant la temporada de 2026, Alex España ha viscut la seva primera experiència com a primer entrenador d'una categoria absoluta. Des del gener d'aquest any, ha agafat el timó del Gala FC, un club de la regió de Macau, on ha assolit una tercera posició a la primera divisió del país, i unes semifinals de copa.
A mesura que ha anat agafant nous projectes, España ha anat recollint més responsabilitats i adquirint nous coneixements. En el seu pròxim destí, Filipines, deixarà temporalment les banquetes per centrar-se a treballar braç a braç amb la federació de futbol de l'estat. Amb aquesta experiència, acumularà, a la seva curta edat, coneixement en direcció de futbol base, formació i gestió esportiva i de vestuari.
ARFYT, una agència de representació singular
Arran de la seva bona experiència durant aquests darrers anys, el polifacètic entrenador ha iniciat simultàniament la seva carrera empresarial obrint una nova agència de representació, que principalment mou futbolistes i entrenadors des d'Espanya a indrets exòtics del món. Segons España, l'Agència Representante de Futbolistas y Técnicos (ARFYT26), de la qual és cocreador i copropietari, compta amb contactes i presència en mercats com l’Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar, Xina, Japó, el sud-est asiàtic, Austràlia i diversos països europeus.
“L’agència neix precisament de tota aquesta experiència internacional i de veure que hi havia una necessitat molt clara de connectar professionals del futbol amb oportunitats reals fora”, explica. La filosofia d’ARFYT26 és, per tant, actuar com un pont entre els professionals i els projectes futbolístics que busquen talent, atorgant oportunitats a països que probablement un mai s'hauria esperat, seguint un camí semblant al mateix Àlex España. “És també una manera d’aprofitar tot el que he anat aprenent durant aquests anys voltant pel món del futbol”, resumeix.
España afirma que està content amb la seva situació actual, i que es pot guanyar bé la vida entre ambdues facetes futbolístiques, el qual sempre ha sigut el seu objectiu. Tanmateix, les aventures que està vivint actualment les considera una inversió a futur. "Ara mateix no ho miro només des del punt de vista econòmic. Si aconsegueixo combinar aquests dos aspectes tinc una oportunitat molt bona de construir una trajectòria dins del futbol que vagi molt més enllà d’un únic club o d’un únic país"
D'aquesta manera, España afronta el seu proper repte a Filipines amb il·lusió, però també amb ganes que tots aquests esforços i anys allunyat dels seus estimats es vegin recompensats amb una longeva i exitosa carrera internacional, fruit d'haver pres un camí diferent, fora dels circuits europeus tradicionals, però tant o més sacrificat.
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