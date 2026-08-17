Adeyemi i Bisiwu marquen a Basilea
Jorge Dávila
Un resultat il·lustratiu i gratificant que acompanya la millora progressiva del Barça a mesura que avança la pretemporada. La incorporació gradual dels absents que havien anat al Mundial va enfilar el rendiment de l’equip quan faltava una setmana per al debut a la Lliga, diumenge vinent a Elx. El penúltim assaig va deixar bones sensacions, sobretot en un aspecte que preocupava: el cabal de gols que cal per aspirar als títols. Cinc li’n van caure al Basilea (2-5), quatre dels quals signats per futbolistes nous.
L’excepció va ser Lamine Yamal, que va transformar un penal. Karim Adeyemi, que va ocupar el seu lloc com a extrem dret, va obrir el marcador. Després s’hi van afegir dos futbolistes juvenils més que fan envellir l’estrella de Rocafonda: l’egipci Hamza Abdelkarim (1 de gener del 2008) i el belga Jesse Bisiwu (22 de gener del 2008), que es va menjar dos caramels que li van regalar Dani Olmo i Lamine Yamal a l’àrea del Basilea, cinquè a la lliga suïssa en la campanya anterior, cinquè també ara.
Sense aquest nou que demana, i amb les opcions a mà que tenia a la davantera, Flick va designar Raphinha per exercir d’ariet i perquè Adeyemi i Anthony Gordon, que debutava, no s’angoixessin el primer dia davant el panorama que serà habitual durant la temporada.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Aiguaviva
- Els millors plans per fer aquest dissabte 15 d'agost
- Les xarxes socials dicten sentència: Aquesta és la millor fotografia de l’eclipsi solar
- Quim Domènech, vicepresident executiu de contingut de DAZN: 'No imagino un veritable aficionat a l’esport que no estigui abonat a DAZN
- Necrològiques del 15 d'agost de 2026
- Si veus això a la cafetera d’un bar, pensa-t’ho abans de demanar un tallat; pot ser perillós