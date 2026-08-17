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Adeyemi i Bisiwu marquen a Basilea

Adeyemi i Bisiwu marquen a Basilea

Adeyemi i Bisiwu marquen a Basilea / GEORGIOS KEFALAS / EFE

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Jorge Dávila

Barcelona

Un resultat il·lustratiu i gratificant que acompanya la millora progressiva del Barça a mesura que avança la pretemporada. La incorporació gradual dels absents que havien anat al Mundial va enfilar el rendiment de l’equip quan faltava una setmana per al debut a la Lliga, diumenge vinent a Elx. El penúltim assaig va deixar bones sensacions, sobretot en un aspecte que preocupava: el cabal de gols que cal per aspirar als títols. Cinc li’n van caure al Basilea (2-5), quatre dels quals signats per futbolistes nous.

L’excepció va ser Lamine Yamal, que va transformar un penal. Karim Adeyemi, que va ocupar el seu lloc com a extrem dret, va obrir el marcador. Després s’hi van afegir dos futbolistes juvenils més que fan envellir l’estrella de Rocafonda: l’egipci Hamza Abdelkarim (1 de gener del 2008) i el belga Jesse Bisiwu (22 de gener del 2008), que es va menjar dos caramels que li van regalar Dani Olmo i Lamine Yamal a l’àrea del Basilea, cinquè a la lliga suïssa en la campanya anterior, cinquè també ara.

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Sense aquest nou que demana, i amb les opcions a mà que tenia a la davantera, Flick va designar Raphinha per exercir d’ariet i perquè Adeyemi i Anthony Gordon, que debutava, no s’angoixessin el primer dia davant el panorama que serà habitual durant la temporada.

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