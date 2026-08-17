Una bretxa en la WNBA
Exjugadors de l’NBA masculina, amb el turc Enes Kanter al capdavant, pretenen competir a la lliga femenina a l’empara d’una normativa ambigua que no fa referència a la identitat de gènere ni al sexe assignat en néixer. El debat sobre la participació d’esportistes trans torna a sacsejar el món de l’esport.
MAX PÉREZ
La clara divisió ideològica que presenten els Estats Units es plasma de manera idèntica en el seu esport d’elit. Recentment, el debat sobre la participació de dones trans en l’esport femení es va intensificar per unes declaracions de Sophie Cunningham, jugadora de la WNBA que mai es talla la llengua. La bola de neu es va fer immensa, fins al punt que dos exjugadors de l’NBA, Enes Kanter i Royce White, van fer oficial la seva candidatura al Draft del 2027 de la lliga femenina.
"Vull protegir les noies joves als vestidors, o les noies que practiquen esport i que no haurien d’haver de competir contra homes biològics", va manifestar Cunningham. Poc després, la jugadora de les Indiana Fever va reafirmar les seves paraules: "He dit el que he dit i crec que és una cosa que té bastant sentit comú".
La posició del trumpisme
La nord-americana es va convertir en l’abanderada del sector conservador, posant en el focus mediàtic sobre les esportistes trans. Entre els suports, el vicepresident dels Estats Units, JD Vance, no va dubtar a elogiar les seves paraules: "El que li diria a Sophie i a qualsevol és que continuïn expressant la seva opinió. De fet, per cada persona que els critica, estan inspirant una dotzena de persones", va comentar.
Dins de la lliga, l’entrenadora de les Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, va protestar vestint una samarreta amb el missatge: "Els nens trans també tenen el seu lloc". També la copropietària de les Seattle Storm, Celeste Keaton, va arribar a encarar-se amb dos joves que mostraven el seu suport explícit a Cunningham amb cartells.
¿I què va dir la WNBA sobre això? La seva comissionada, Cathy Engelbert, va enviar una nota interna als equips en la qual va assegurar que estan treballant per garantir la "integritat" de la lliga i una "competència justa". "Sé que molts de vosaltres heu rebut preguntes durant les últimes setmanes sobre la participació de les esportistes trans en el bàsquet femení, i espero que aquest tema continuï suscitant molta atenció", va afegir Engelbert.
La normativa actual de la lliga assenyala que "només les jugadores que siguin dones poden jugar a la WNBA", sense especificar res sobre la identitat de gènere o el sexe assignat en néixer. L’ambigüitat de les normes i el no posicionament de la comissionada va ser aprofitat per alguns jugadors per incendiar encara més el debat.
Els exjugadors de l’NBA Enes Kanter i Royce White es van declarar oficialment com a "elegibles" per jugar a la WNBA, argumentant que s’identifiquen com a dones. Els mitjans nord-americans no van dubtar a definir aquestes candidatures com un desafiament directe i una provocació a la lliga femenina de bàsquet.
Kanter, que va tenir una notable carrera NBA dins de la pista, també va destacar per expressar les seves opinions sobre els temes més controvertits. En aquesta ocasió, va entrar en la polèmica de ple: "Si simplement declarar qui ets és tot el que es requereix, llavors compleixo amb cadascun dels requisits necessaris per competir en la WNBA. El meu equip i jo hem examinat acuradament els criteris d’elegibilitat de la lliga i el marc regulatori entorn de l’autoidentificació i la inclusió. Basat en les directrius actuals, puc i m’estic declarant oficialment elegible per al pròxim draft de la WNBA l’abril del 2027", va afirmar.
El pivot d’origen turc també va voler deixar ben clar que no es tracta d’una "burla" o d’una "falta de respecte", Kanter va de debò. "Sol·licito que l’Oficina de la Lliga de la WNBA confirmi la recepció d’aquest document i dirigeixi qualsevol comunicació futura", va demanar. Queda per veure la resposta de la lliga, que encara no es va voler mullar sobre la polèmica. Mentrestant, el jugador espera una resposta positiva.
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