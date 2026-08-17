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Djokovic fa saltar les alarmes abans de la disputa del US Open

Djokovic, a Cincinnati. | APF

Djokovic, a Cincinnati. | APF / MATTHEW STOCKMAN

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El Periódico

Barcelona

Novak Djokovic, als 39 anys, continua insistint. Tot i que s’hi estigui deixant la salut. El serbi no vol deixar el tennis fins a conquerir el seu 25è Grand Slam (pels 22 de Rafa Nadal i els 20 de Roger Federer), i a tocar hi ha una nova oportunitat en un US Open que ha conquerit quatre vegades, l’última el 2023. Tot i que Djokovic no pot evitar amagar el seu sofriment, especialment en aquests Masters 1000 en els quals li costa horrors avançar rondes.

Djokovic ha sigut eliminat en la primera setmana de sis dels seus últims vuit Masters, tot i que la seva última caiguda a Cincinnati va resultar encara més inquietant. Mentre l’espanyol Rafa Jódar tornava a enlluernar remuntant un 1-5 advers en el tercer set i guanyant 7-5, 4-6 i 7-5 el canadenc Denis Shapovalov per avançar a la tercera ronda, l’argentí Thiago Agustín Tirante protagonitzava la sorpresa. El número 50 del món va eliminar Djokovic amb un 2-6, 6-3 i 6-4 en la segona ronda d’un torneig que el serbi ha guanyat tres vegades en la seva carrera, i en el qual portava una ratxa de deu victòries consecutives.

Djokovic va abandonar la pista afectat físicament. I ho va argumentar després: "És una condició de salut que tinc i que m’ha estat molestant durant els últims anys. Em causa molts problemes, especialment quan hi ha humitat i fa calor".

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