Espanya suma un nou bronze en una marató femenina dominada per Vainio
Carolina Robles va ser vuitena i va liderar la resta d’espanyoles: Ouhaddou, Navarrete i Soler. L’alemany Petros va guanyar en homes i la selecció va acabar quarta.
D. R.
En un circuit inhumà i amb molt bona temperatura, la marató dels Europeus de Birmingham es va saldar amb una exhibició impressionant de la finlandesa Alisa Vainio, amb el triomf del subcampió mundial alemany Amanal Petros i amb el bronze femení per equips que va liderar Carolina Robles amb una nova plaça de finalista en ser vuitena.
La prova femenina va ser un monòleg espectacular de la finlandesa Alisa Vainio, la nena prodigi a qui no van permetre disputar els Jocs de Río per tenir 16 anys després de córrer la marató en 2h:33.34, a causa d’una normativa de l’antiga IAAF que limitava l’edat en 42,175 km i en 50 km marxa. L’atleta que va regnar en la Marató de Sevilla es va imposar ahir a Birmingham amb rècord dels Campionats (2h:22.26) en la seva sisena marató en 12 mesos.
L’hongaresa Lili Anna Vindics-Tóth va fer la plata (2h.27.21); la britànica Abbie Donnelli, el bronze (2h:27.33), i Carolina Robles va repetir amb 2h:28.07 la vuitena plaça que va aconseguir a Roma’24 en 3.000 obstacles. Amb ella, Fátima Ouhaddou (15a amb 2h:30.37), Ester Navarrete (18a amb 2h:31.57) i la catalana Meritxell Soler (20a amb 2h: 32.21) van donar a Espanya el bronze per equips després de britàniques i italianes.
En homes, l’or va ser per a Amanal Petros, un eritreu que se’n va anar sol a Alemanya amb 16 anys. Es va imposar amb rècord dels Campionats (2h 09:11), però es va deixar anar molt en els últims metres. L’italià Pietro Riva va ser segon (2h 09:18) i l’etíop-israelià Gashau Ayale, tercer (2h 09:21). Jorge Blanco va ser 14è (2h 11:10), seguit de Carlos Mayo, que va acabar llançat (2h 11:27), i Ilias Fifa va tancar la participació espanyola en 16a posició (2h 11:33). Per equips, Espanya va ser quarta, per darrere d’Israel, Alemanya (que va poder perdre el títol per la relaxació de Petros) i França.
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