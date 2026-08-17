Espanya tanca un Mundial històric amb una plata en l’exercici mixt
El Periódico
La selecció espanyola de gimnàstica rítmica va tancar ahir la seva participació als Mundials de Frankfurt amb la conquesta de la medalla de plata en la final de l’exercici mixt, amb una puntuació de 29,050 punts, en una prova en què el Brasil es va endur la medalla d’or (29,450) i Bulgària, el bronze (28,750).
El conjunt espanyol, dirigit per Alejandra Quereda i Ana Pelaz, va signar una rutina de mambo de gran dinamisme i expressivitat. Tot i haver de resoldre petits desajustos en les recepcions intermèdies, les gimnastes espanyoles van salvar totes les dificultats amb solvència per arribar als 29,050 punts que els van assegurar el segon calaix del podi.
L’or mundial va ser per al Brasil, que va completar una actuació impecable al ritme de Lady Gaga. Amb una rutina neta, sense caigudes i d’alta concentració, les gimnastes brasileres van obtenir una valoració de 29,450 punts que els van atorgar l’or.
La plata en l’exercici mixt corona uns Mundials històrics per a la gimnàstica rítmica espanyola, després que en la jornada de dissabte el conjunt capitanejat per l’olímpica Inés Bergua i integrat també per Salma Solaun, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral i Lucía Muñoz conquerís l’or en el concurs complet. Una gesta inèdita des d’Atenes 1991 que va assegurar la plaça per disputar els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
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