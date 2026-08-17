Hugo González i Laura Cabanes fan brillar el medaller espanyol
El balear conquereix una plata monumental en els 200 estils, amb la sisena millor marca de sempre i a dues dècimes de l’or. La jove manxega sorprèn guanyant el bronze en els 200 papallona.
Sergio R. Viñas
Hugo González de Oliveira. Sempre ell. Des que es va retirar la llegendària Mireia Belmonte, és el balear qui sosté la torxa de la natació espanyola. La delegació estatal temia marxar de París amb la sensació d’haver fet un campionat notable però, de nou, sense ni una sola medalla a la maleta. I, l’últim dia d’aquests Europeus, va aparèixer Hugo, sempre ell, per evitar la injustícia amb una plata... que aviat va trobar companyia.
Perquè entrava dins les previsions l’èxit del mallorquí de 27 anys, però no tant el que va passar uns quants minuts després, amb Laura Cabanes apuntant-se el bronze en els 200 papallona, una prova icònica per a la natació espanyola, precisament la de l’or olímpic de Belmonte a Rio 2016. Dues medalles per a la natació espanyola després d’un desert des de Budapest 2021. Un èxit rotund collit en uns minuts que dona llustre a un balanç que inclou 12 rècords d’Espanya i 22 finalistes.
Nou rècord d’Espanya
El nedador establert a Catalunya des de fa dos anys va ser plata. Una plata monumental en els 200 estils, a tot just dues dècimes de l’or de l’hongarès Hubert Kos. Si la prova hagués sigut de 205 metres, amb tota seguretat Hugo s’hauria endut el premi gros, espectacular la seva remuntada a les dues últimes piscines, en la braça i en el crol. Però no hi ha cap lament possible en una actuació sobresortint, en què va avantatjar en gairebé dos segons el bronze, el rus Xerbakov. L’1:54.44 que va fixar al cronòmetre va ser eloqüent, nou rècord d’Espanya i sisena millor marca de tota la història.
Per a Laura Cabanes, de 20 anys, el bronze suposa la seva estrena al podi d’un gran campionat. La nedadora de Daimiel advertia que arribava a aquests Europeus en el millor moment de la seva encara jove carrera i ho va demostrar nedant els 200 papallona més ràpid que mai, en 2:07.21. La manxega va anar de menys a més, tocant quarta als 50 i als 100 per després aprofitar la davallada de la italiana Borrelli per enfilar-se a una tercera plaça emocionant, amb les dues següents nedadores a tot just cinc dècimes. Al davant, la britànica Macinnes es va apuntar un or incontestable i la danesa Bach es va endur la medalla de plata.
L’última jornada d’aquests Europeus de París, com és tradicional, es va tancar amb els dos relleus de 4x100 estils, tots dos amb participació espanyola en la final: l’equip masculí va ser sisè i l’equip femení, vuitè. També va competir ahir María Ramos, vuitena en la final dels 50 braça.
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