L’Espanyol clava un cop sobre la taula guanyant el Llevant
Les males sensacions de la segona meitat de la temporada passada sembla que van quedar enrere per als jugadors periquitos, que van dominar amb autoritat el primer partit del nou curs.
Begoña González
El RCD Espanyol va començar la temporada amb bon peu i amb el ganivet entre les dents, imposant-se al Llevant (3-0) en el seu debut en la Lliga d’ahir disputat a l’RCDE Stadium. El mal regust de la segona meitat de la temporada passada va semblar quedar enrere per als jugadors entrenats per Manolo González, que van dominar amb autoritat el primer partit del nou curs davant del conjunt de Luis Castro.
Va il·lusionar, i molt, l’Espanyol una afició massa acostumada a patir per confiar-se amb la comoditat d’una primera meitat en què Edu Expósito i Javi Hernández van ser clau i que Roberto Fernández va aprofitar per deixar clares les seves intencions.
La banqueta blanc-i-blava no va acusar les baixes de Javi Puado i Kike García, ni la inesperada de Cabrera per una sanció de la temporada passada que el club va mirar de recórrer fins a l’últim moment. Just començar el partit, la falta de Carlos Álvarez va permetre la primera oportunitat a pilota aturada al club blanc-i-blau, que va servir Edu Expósito i va aprofitar Roberto Fernández per fer el gol inaugural de l’Espanyol. Ja d’inici, el conjunt periquito pressionava molt amunt davant d’un Llevant que pràcticament no va fer acte de presència a la gespa.
Desconnexió del Llevant
Va estar absent fins ben entrada la primera meitat, quan, a punt de complir-se la mitja hora de partit, semblava que les forces es començaven a igualar. Primer amb el xut de Javi Hernández a porta, després d’enganyar el central, que es va trobar amb la mà de Ryan, i pràcticament en la jugada següent amb la rematada d’Iván Romero a la porteria de Dmitrovic.
Ho va intentar també Calatrava, però un altre cop va ser Roberto Fernández qui va marcar el segon gol amb una gran centrada en profunditat a la banda esquerra de Javi Hernández ja al final de la primera meitat.
Superioritat i pressió
Després del descans, l’Espanyol va continuar amb la dinàmica física de superioritat i la pressió davant d’un Llevant que va mirar de reforçar el seu joc amb l’entrada d’Eyong, el recentment inscrit Bardeli i el joveníssim Marc Santos, de només 15 anys.
Tot i així, al Llevant no li sortia res, fins que la fortuna va somriure a Dolan i li va permetre rescabalar-se de la seva falta d’encert de la resta del partit i va fer el tercer gol dels blanc-i-blaus, que va deixar el partit sentenciat.
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