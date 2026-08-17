Bàsquet
L'Spar Girona comença una pretemporada atípica amb la fase prèvia de l'Euroleague Women com a objectiu
Roberto Íñiguez haurà de gestionar una plantilla a mitges durant les primeres setmanes de preparació a causa de les seleccions nacionals
No és una pretemporada qualsevol la que afronta l'Spar Girona. Les de Roberto Íñiguez han arrancat avui a Fontajau una preparació que, abans no arranqui la lliga regular, té un examen que marcarà la manera com es desenvoluparà la temporada: la fase prèvia de l'Euroleague Women. Per arribar-hi amb el màxim de garanties, queden encara algunes assignatures pendents dins el club. La primera és tancar la plantilla.
Ara com ara tan sols hi ha deu jugadores confirmades, però en les pròximes hores el club hauria de fer oficial l'arribada de dues jugadores més. Aquest fet faria que Roberto Íñiguez tingués per primera vegada una plantilla de dotze jugadores per afrontar la temporada. En aquests compassos inicials de la preparació, però, el tècnic basc tan sols pot comptar amb: Madison Conner, Laura Quevedo, Queralt Casas, Ainhoa López i Axelle Merceron. Juana Camilión i Carolina Guerrero, ja descartada de la carrera per a ser al Mundial, s'incorporaran els pròxims dies.
Tot i això, encara mancaran tres noms propis: Marta Garcia, Tilbe Şenyürek i Iyana Martín, encara amb les seves seleccions preparant-se per al Mundial. Íñiguez ha reconegut que "és una pretemporada atípica", però ha assegurat que cal anar de menys a més, sense posar molta càrrega per a no complicar molt la tasca a les jugadores que estan per arribar. Les sessions d'aquesta setmana s'estan completant amb fins a 4 jugadores del filial.
L'altra assignatura pendent és el tancament dels partits amistosos. Amb el debut divendres vinent, 28 d'agost, a Platja d'Aro contra Manresa, Spar Girona tan sols té confirmats dos partits més. Necessita trobar algun rival més per a no haver d'esperar al pròxim duel confirmat, contra Castelló, dues setmanes després, el dia 12 de setembre. Les gironines tancaran la pretemporada amb el primer títol oficial, la Lliga Catalana el dimecres 23 a Reus, contra Cadi la Seu.
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