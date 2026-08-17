Montilivi no és rancorós i fa costat al Girona
L’estadi va presentar una gran entrada, amb 10.689 espectadors que van encoratjar l’equip en tot moment i van acabar satisfets amb la imatge
La tempesta que va caure a Girona unes tres hores abans de començar el retorn a Segona no va ser impediment perquè Montilivi presentés una entrada fantàstica per al primer duel de l’any. 10.689 espectadors van aplegar-se a les graderies de l’estadi, una menys respecte al curs passat pel fet d’haver desmuntat la supletòria del Gol Sud. La gent va deixar el dolor de banda, va fer un parèntesi respecte al malestar que existeix amb la direcció esportiva per la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges, i va decidir que faria costat a l’equip en tot moment. I així va ser. L’empat final va ser obra d’Abel Ruiz, però un tant per cent molt elevat també va ser gràcies a la fidelitat de l’afició.
És cert que, en moments esporàdics, també va deixar-se sentir. Així va ser amb una xiulada important al descans, quan el videomarcador va enfocar Tsygankov, bocabadat mirant el telèfon. L’ucraïnès ha dit per activa i per passiva que no vol jugar a Segona, i l’aficionat, que preferiria estar a Primera, no oblida com es tracta al club que estima. Altres futbolistes amb opcions de sortir, com Arnau Martínez o Àlex Moreno, o Yáser Asprilla en el tram final, van posar-se la samarreta i van competir amb tota la professionalitat del món.
Si hi ha bones paraules per a l’afició, també n’hi ha d’haver per a l’equip, que amb la seva proposta atrevida i ofensiva va posar el seu gra de sorra perquè Montilivi l’acompanyés en tot moment. El paper dels joves com Minsu i Dawda, completament entregats a la causa, també va contribuir a l’energia positiva a la qual s’ha anat referint Quique Álvarez al llarg de l’estiu.
L’ovació més grossa, però, va ser per a l’exdelegat Javier Galiano, l’encarregat de fer el servei d’honor abans de començar el partit. Va ser una alegria, veure’l novament.
El primer dia de Junior
Montilivi va ser testimoni del debut en el futbol professional del central de disset anys Junior, que va mantenir l’excel·lent nivell que va ensenyar durant una pretemporada en què s’ha fet un lloc, sense dubte, entre els grans. Junior va estar molt correcte al tall, va avançar-se en diverses ocasions a futbolistes amb cert recorregut en categories altes i no va cometre cap error de gravetat, tret d’un petit ensurt a les acaballes del primer temps, en una mala entesa amb Paulo Gazzaniga en la sortida de la pilota. El reusenc, a més, va intentar una rematada de tisora a la segona part, deixant clar que també té arguments ofensius si se’l necessita.
Aquest va ser el primer partit oficial com a jugadors del Girona també d’Izan González i Iván Morante. I, segurament, va ser l’últim per a més d’un futbolista. En la roda de premsa posterior, Quique Álvarez no va atrevir-se a assegurar que Arnau Martínez possiblement no en viuria cap altre. El maresmenc no serà l’únic. Queden catorze dies i el mercat, en clau gironina, ha de viure molta activitat.
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