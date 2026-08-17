Rodri, el fitxatge d’or del Barça
El club blaugrana arriba a un acord amb el City per incorporar l’MVP del Mundial. El cost de l’operació és de 60 milions d’euros fixos que poden ser 70 amb les bonificacions per títols. El jugador firmarà per quatre temporades.
Joan Domènech
Rodri Hernández jugarà al Barça aquesta temporada. Potser arriba a temps per ser presentat al Joan Gamper aquest dimecres. El Barça va arribar ahir a un principi d’acord amb el Manchester City per al traspàs del migcampista madrileny al club blaugrana. La xifra global de l’operació ja està pactada. Els executius de les dues entitats començaran amb el tràfec de contractes perquè el futbolista pugui viatjar a Barcelona. Torna al futbol espanyol set anys després d’haver marxat, però ara vestit de blaugrana.
Mentre el Barça de Hansi Flick afinava a Basilea (2-5) la posada al punt per a la temporada que començarà diumenge a Elx, Deco també suava al despatx. Va acabar el diumenge amb la contractació de Rodri i la de Joao Cancelo. Pel migcampista, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts de la negociació, es pagaran 60 milions d’euros fixos que poden arribar als 70 milions en bonificació per títols. El City havia rebutjat les dues primeres propostes blaugrana; Cancelo, que va ser company de Rodri al City quatre temporades (2019-2023), arribarà gratis.
Quan aterrin a Barcelona i firmin els seus contractes (per quatre i dues campanyes, respectivament), es convertiran en el quart i cinquè fitxatges per a la campanya en què el Barça defensarà la seva condició de bicampió de Lliga. Anthony Gordon, que va ser el primer, va debutar en l’amistós de Basilea; Karim Adeyemi, el segon, es va estrenar amb el primer gol a Suïssa, i el belga Jesse Bisiwu, el tercer, amb un peu al primer equip i un altre al filial, va endossar un doblet a l’equip suís.
Només falta el 9
Faltarà el davanter centre que Flick va establir com a reforç prioritari des que va marxar Robert Lewandowski. La falta d’un especialista semblant al davanter polonès s’ha agreujat amb el traspàs de Ferran Torres al París Saint Germain per la voluntat del futbolista valencià. L’elegit, Julián Álvarez, s’ha erigit en la màxima dificultat del mercat.
No obstant, l’adquisició de Rodri suposa un reforç valuós per a la plantilla blaugrana, a part d’haver sigut elegit el millor jugador de l’Eurocopa 2024, Pilota d’Or del Mundial 2026 i Pilota d’Or. Per la injecció d’experiència i saber estar que aportarà del migcampista madrileny, que el 22 de juny va complir 30 anys.
El migcampista brindarà un rendiment immediat, ja que està habituat a un futbol similar al del Barça. En la selecció ha conviscut amb vuit internacionals blaugrana, que l’esperen amb els braços oberts. També Flick, per descomptat, pel perfil més tàctic i posicional que ningú té en l’equip.
Pep Guardiola el va fitxar per al City l’any 2019. Després de tres temporades al Vila-real i una altra l’Atlètic, el club anglès va pagar els 70 milions de la clàusula perquè fos l’arquitecte celeste. El City ha guanyat tots els títols possibles i ara recupera tota la inversió efectuada.
Guardiola ha marxat i Rodri ha seguit els seus passos. Originalment s’encaminaven cap a Madrid. Era un dels fitxatges d’Enrique Riquelme, l’adversari de Florentino Pérez en les eleccions en el Reial Madrid. També era un fitxatge necessari per a l’equip que dirigeix José Mourinho, a qui li falta un organitzador en el seu joc. Però Rodri ha triat el Barça.
La tercera etapa de Cancelo
I al Camp Nou es retrobarà amb Joao Cancelo, que iniciarà la seva tercera etapa com a jugador barcelonista. S’espera que sigui més duradora que les dues anteriors. Aquesta vegada amb un contracte definitiu i no temporal, com en les dues cessions, una des del City i una altra des de l’Al-Hilal. El defensa portuguès ha pogut desvincular-se del club saudita, que exigia un traspàs.
Arribarà –tornarà– a Barcelona aquesta setmana, si no hi ha contratemps, amb la carta de llibertat. Als 32 anys firmarà per dues campanyes. Cancelo complirà la seva il·lusió de pertànyer al Barça definitivament. Sempre ha tornat al seu segon club preferit, després del Benfica, en el qual va començar la seva carrera.
La seva primera estada va ser en la temporada 2023-2024. Va firmar acompanyat per Joao Félix. Va donar un rendiment molt satisfactori i es va revaloritzar com a futbolista. Va disputar 42 partits i va marcar quatre gols, els dos primers en tres partits tot just debutar. El Barça no tenia prou diners per fitxar-lo i el City el va vendre a l’Al-Hilal de l’Aràbia Saudita per 25 milions. Va firmar fins al 2027. El gener d’aquest any va sorgir l’oportunitat de tornar a contractar-lo. La lesió muscular d’Alejandro Balde el va impulsar a la titularitat, que va defensar amb dents i ungles fins al final. En 23 partits va marcar dos gols. La seva eficiència ofensiva va convèncer Flick, que ha apostat per fer-lo tornar perquè torni a competir amb Balde.
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