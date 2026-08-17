Bàsquet
Tret de sortida a la pretemporada del FIATC Girona
Els de Moncho Fernández han fet el primer entrenament oficial amb deu de les onze peces confirmades
Mac McClung està previst que s'incorpori al llarg d'aquesta setmana
Feia exactament vuitanta dies des de l'últim partit del FIATC Girona a Fontajau. Avui, onze setmanes després, el parquet del pavelló ha tornat a registrar activitat, amb el primer entrenament oficial dels homes de Moncho Fernández per a la temporada 2026-2027. Els gironins han arrencat la pretemporada amb deu de les onze peces confirmades; tan sols Mac McClung, que s'incorporà els pròxims dies, no forma part de la dinàmica de l'equip. Qui sí que ha entrenat amb l'equip és Maxi Fjellerup, cada vegada més a prop de la seva millor versió física.
El tècnic gallec, que s'ha mostrat content de tornar a la feina, ha destacat la professionalitat dels seus nous jugadors. "Han fet feina a l'estiu per arribar en la millor forma a la pretemporada", ha remarcat. "Ara el principal objectiu és fer un equip, però més enllà de les estratègies ofensives o defensives, si no en l'aspecte personal i anímic", ha afegit Moncho. L'equip farà avui una doble sessió avui i repetirà fórmula dimecres. No serà fins dissabte vinent, 29 d'agost, que no arribi el primer test en forma de partit, a Platja d'Aro, contra Cheshire Phoenix Basketball a les 20:00 h.
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