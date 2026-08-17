Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
L’extrem ucraïnès, que va arribar a Montilivi el gener de 2023 sota l’aixopluc del president del Consell d'Administració i accionista, va negar-se a jugar contra el Leganés mentre espera una sortida del club
Viktor Tsygankov va arribar a Girona de la mà de Pere Guardiola. Més que això: hi va aterrar sota la seva protecció, després de deixar Ucraïna en plena guerra i abans fins i tot que el seu fitxatge fos oficial. Tres anys i mig més tard, aquella història que havia començat com una aposta personal i esportiva de primer nivell ha entrat en el seu capítol més delicat. Diumenge, en l’estrena del Girona en el retorn a Segona Divisió contra el Leganés (1-1), l’ucraïnès estava disponible, havia estat convocat, però es va negar a canviar-se i a jugar.
Quique Álvarez ho va explicar al vestidor després del partit. Tsygankov, mentrestant, havia seguit l’enfrontament des de la llotja, al costat d’altres futbolistes que no formaven part de la convocatòria, com David López, Oleksandr Pyshchur, Portu o Donny Van de Beek. La clau és que l’extrem sí que estava a disposició de l’entrenador. Simplement, no va voler participar.
Tensió en augment
L’episodi eleva un grau més una situació que ja s’arrossegava des del descens. Tsygankov havia fet arribar al club durant el juliol una carta en què deixava clara la seva voluntat de marxar. Hi argumentava que el seu futur esportiu resultava «difícilment compatible amb el projecte del Girona» i traslladava, de manera formal, que no es veia jugant a Segona. Aleshores, però, també assegurava que no volia convertir-se en un problema ni forçar una sortida. Un mes després, la negativa a jugar contra el Leganés dibuixa un escenari diferent.
La situació contrasta especialment amb la manera com va començar la relació entre Tsygankov i el Girona. El gener del 2023, el club va pagar cinc milions d’euros al Dinamo de Kíev per avançar-se sis mesos al final del seu contracte. Tenia 25 anys, un valor de mercat d’uns 17 milions i era considerat un dels grans talents del futbol ucraïnès, amb equips de la Premier League pendents de la seva situació.
Una de les persones clau en l’operació va ser Pere Guardiola, president del Consell d’Administració i tercer màxim accionista del Girona, vinculat també a Sports Entertainment Group (SEG), l’agència que representava el futbolista. Tsygankov sortia per primera vegada del seu país en un context especialment complicat per la guerra i, abans que es fes oficial el fitxatge, ja feia setmanes que vivia a Girona amb la seva família sota l’aixopluc de Guardiola.
Pere Guardiola, peça clau
El mateix jugador no ho va amagar el dia de la seva presentació. Va explicar que l’interès del cos tècnic havia estat determinant, però va assenyalar directament Guardiola com una de les grans raons de la seva arribada. «He vingut també per en Pere, que ha fet molt per mi i per la meva família», va assegurar aleshores.
L’adaptació va ser ràpida i el seu millor moment va arribar la temporada 2023/24, la del Girona que es va classificar per a la Champions. Tsygankov es va convertir en una peça important d’un equip que va fer història, aportant desequilibri, gol i una gran connexió amb els homes ofensius com el seu compatriota Dovbyk. El curs passat, en canvi, el seu rendiment va anar a menys al mateix ritme que el de l’equip, fins a acabar completament diluït en una temporada que va desembocar en el descens.
Des d’aleshores, la seva intenció ha estat sortir. Tot i disposar d’alguns dies més de vacances, el 20 de juliol es va reincorporar al grup durant l’estada a la Vall d’en Bas i ha continuat entrenant a l’espera que aparegui una solució. València i Celta són dos dels clubs que han estat relacionats amb un possible interès, però de moment no s’ha concretat cap operació.
Venda condicionada
El problema és que el Girona tampoc no està disposat a regalar-lo. Tsygankov té contracte fins al 2027 i una clàusula de rescissió de 25 milions d’euros. A més, l’acord amb el Dinamo de Kíev estableix que el club ucraïnès es queda el 50% del benefici d’un futur traspàs, un condicionant important a l’hora de negociar-ne la venda.
El descens ha obligat el Girona a assumir que alguns dels seus futbolistes amb més cartell vulguin continuar a Primera, però la posició del club ha estat des del primer moment la de defensar el valor dels seus actius. Tsygankov havia expressat la seva voluntat de marxar. Ara ha fet un pas més.
D’aquell futbolista que va arribar a Girona apadrinat per Pere Guardiola, agraït pel suport rebut per ell i la seva família, s’ha passat a un jugador que no vol vestir-se de curt a Segona. Una història que va començar amb Guardiola com a gran valedor i que ara té Tsygankov en rebel·lia, representat per una altra agència, mentre el mercat continua obert i el Girona busca una sortida.
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