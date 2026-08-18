Arnau Ortiz es queda al primer equip de l’Atlètic
L’extrem de Vilafant, de 24 anys, es guanya fer el salt a l’equip de Simeone després de brillar amb el filial i destacar a la pretemporada
De vegades, els somnis es compleixen. Sent marrà i picant pedra sense mai defallir hi ha més possibilitats sempre que es tinguin les condicions i qualitat. Arnau Ortiz les té i ahir va rebre la millor alegria professional possible: la confirmació que passa ser jugador del primer equip de l’Atlètic de Madrid a tots els efectes. L’extrem de Vilafant, de 24 anys, va arribar a l’Atlètic el setembre de 2025 procedent del Slask Wroclaw polonès i durant la seva campanya al filial va disputar 38 partits en els quals va marcar 23 gols i va repartir sis assistències. El seu rendiment va contribuir al fet que l’Atlético Madrileño dipsutés la fase d’ascens a Segona Divisió. El seu bon curs li ha permès fer el salt al primer equip aquesta la pretemporada, en la qual ha convençut, definitivament, el cos tècnic encapçalat per Simeone.
Ortiz ha participat en quatre partits amistosos, en els quals ha anotat dos gols, davant Getafe i Manchester United, i va fer una assistència a Carlos Martín en el duel enfront del Olympique de Marsella. «Intento aprofitar el màxim les meves oportunitats i, alhora, gaudeixo de cada moment. Em sento en el dia a dia i no penso gaire en el demà. Treballo dur, al màxim. Això és l’únic que està a les meves mans», deia fa una setmana i mitja. La bona feina ha tingut recompensa i Ortiz tindrà l’oportunitat de debutar a Primera i disputar la Lliga de Campions .
L’Atlètic de Madrid incorpora, doncs, a la seva primera plantilla a un futbolista esquerrà que destaca per la seva capacitat golejadora i la seva aportació ofensiva. Ortiz, que lluirà el dorsal 16 aquesta temporada, afronta ara el repte de consolidar-se en el primer equip de l’Atlètic de Madrid. Molt lluny queden ja els anys de formació al Figueres, i el debut de molt jove a Tercera amb el Peralada. Fins i tot va passar pel planter del Girona i va arribar a ser convocat uns quants cops per Míchel el 2021 pel primer equip del Girona. Les portes de Montilivi, tanmateix, se li van tancar i es va buscar la vida. Primer a la Penya Deportiva Santa Eulàlia a Segona RFEF, el Múrcia a Primera RFEF, l’Eldenc i el Cartagena a Segona A, abans d’embarcar-se en una aventura a Polònia no gaire reeixida amb l’Śląsk Wroclaw. L’estiu passat, amb 23 anys, va rebre la trucada de l’Atlètic, que ja l’havia volgut abans i oli en un llum.
Bona part de culpa de l’explosió d’Ortiz la té l’entrenador del filial matalasser, l’històric exdavanter, Fernando Torres. «Converso amb ell per amarar-me dels seus coneixements. Em subratlla sobretot, que visualitzi la porteria entre cella i cella. Vull aprendre dels millors i tinc la sort de fer-ho al seu costat», assegurava l’alt-empordanès en una entrevista a aquest diari la tardor passada. Ortiz agafa el relleu de Delfí Geli (1994-99) i Roberto Fresnedoso (1995-02) com els dos darrers jugadors de les comarques gironines que van jugar a l’Atlètic de Madrid.
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