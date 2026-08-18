Un fitxatge que necessitava el Madrid, i acaba de blaugrana
El conjunt blanc tenia encarrilada la contractació del millor migcampista del món, capità del Manchester City i de la selecció espanyola, però els interminables dubtes als despatxos del Bernabéu han acabat amb el millor jugador del Mundial al Camp Nou.
Sergio R. Viñas
L’estiu del Reial Madrid va començar amb el candidat Enrique Riquelme prometent davant notari que fitxaria Rodri Hernández (i Erling Haaland) si guanyava les eleccions a la presidència, però acaba amb el capità de la selecció com a reforç de luxe per al Barça. Entre una fita i l’altra han passat moltes coses. Rodri va liderar l’Espanya que va guanyar a Nova York el segon Mundial de la seva història, va ser l’MVP del campionat i va posar després els seus agents a treballar en el seu objectiu vital de tornar aquest estiu al seu país de naixement després de set temporades imperials al Manchester City. Durant molt temps va semblar que seria el Reial Madrid el club de destí de la Pilota d’Or del 2024, tant per la seva condició de madrileny com per la necessitat del club blanc de contractar un futbolista de les seves característiques des que es va retirar Toni Kroos.
Però no va ser així. Els dubtes del club blanc a l’hora d’afrontar el fitxatge, prioritzant el de Diomande i renovar Vinícius, van fer que Rodri rebutgés el Madrid i triés el Barça, que es va sumar a l’operació just a temps, conscient que el City estava disposat a atendre les demandes de traspàs d’un jugador a qui li quedava un any de contracte.
El consens entre l’afició blanca sobre el fet que Rodri era qui el Madrid necessitava no va arribar al principal despatx de l’entitat. La reacció del migcampista que es va imposar a Vinícius en la Pilota d’Or i la seva entesa amb Riquelme no convencien Florentino. I així, al contrari del que ha passat amb Cucurella i Bernardo Silva, l’últim full de la margarida de Rodri va ser blaugrana. La conseqüència és que el Madrid començarà la seva tercera temporada consecutiva sense un migcampista capaç d’organitzar el (fins ara) deficient joc de l’equip. Perquè era Rodri o ningú, i serà ningú a menys que canviï de plans a última hora.
Ho assumeix José Mourinho, que ha vist ateses la resta de demandes que ha formulat al club en el capítol d’altes. La solució que ha treballat durant la pretemporada per donar sentit al futbol del seu equip ha sigut situar Bernardo Silva en el doble pivot. Ho ha fet acompanyant Valverde o Camavinga, però en aquesta equació també entra Tchouaméni, que pateix problemes musculars.
Bernardo, alternativa dubtosa
"Bernardo ens dona sortida de pilota si juga més baix, en posició de sis o de vuit [doble pivot]. També està còmode en posició de deu. Pot jugar en tres o quatre posicions", explicava fa uns dies Mourinho. En la majoria de partits de la temporada és fàcil imaginar l’ex del City com a pivot. En les grans nits, en canvi...
El fitxatge de Diomande dibuixa un onze ideal amb quatre atacants: l’ivorià, Bellingham, Vinícius i Mbappé. Una suma de talent ofensiu que demana un fort suport físic al darrere. I Bernardo mai ha destacat per la seva capacitat de desplegament, menys encara en aquest tram de la seva carrera, ja amb 32 anys acabats de fer. El mateix que passa amb Arda Güler, a qui Mourinho ha ubicat a la mitjapunta de Bellingham. Valverde i Tchouaméni representen el cas contrari i Camavinga només continua a la plantilla perquè no té intenció de marxar. Thiago Pitarch sembla haver convençut Mou, però actualment està lluny de ser Rodri o Kroos. Ningú al Madrid s’acosta ni tan sols a ser-ho. Un estiu més. I ja en van tres.
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