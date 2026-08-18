LA PRETEMPORADA BLAUGRANA
Flick designa Raphinha com a primer capità del Barça perquè parli al Gamper
De Jong era el designat per la jerarquia interna de l’equip després de la marxa de Ter Stegen i Araujo
Joan Domènech
Arriba l’esperat moment de la primera aparició del Barça davant el seu públic. El trofeu Joan Gamper conserva encara un punt de litúrgia, tot i que el futbol modern ha diluït l’expectació, entre que els aficionats ja han vist diverses vegades l’equip i els convidats al torneig són cada vegada més estranys. El cas de l’Al Ahly d’Egipte, curiosament el club d’on prové Hamza Abdelkarim, el jove davanter que s’ha erigit en el màxim golejador de la pretemporada.
El torneig s’ha fos des de fa anys amb la presentació, i els seus tradicionals prolegòmens. Entre aquests, hi ha el parlament que fa el capità. Han volat dos aquest estiu, Marc-André ter Stegen i Ronald Araujo, i l’ordre jeràrquic eleva Frenkie de Jong de portaveu. El neerlandès ha sigut relegat per Hansi Flick. L’entrenador ha designat Raphinha perquè es dirigeixi l’afició. Eric i Pedri seran els seus tinents.
Flick ha exposat que De Jong «no està disponible» per la lesió que arrossega al genoll dret, però no se li escapa que la intervenció del centrecampista podria crear, si més no, una divisió d’opinions a la grada, per no aventurar una forta xiulada. El futbolista no passa per les seves cotes de popularitat després de tornar lesionat del Mundial i no haver preservat el seu estat físic per afrontar la campanya amb el Barça. Encara es desconeix el temps de convalesència de De Jong, que no ha volgut ser operat com li ha recomanat el cos mèdic.
Relació «molt bona»
També ha al·legat Flick que «la plantilla no està tancada» i fins l’endemà del final del mercat no es votarà el grup de capitans. «Potser arribaran més jugadors i d’altres marxaran», explicava el tècnic, com si els moviments que es puguin produir en el futur interferissin en el lideratge de la plantilla i en l’acte d’aquest dimecres.
El cas és que Flick ha relegat De Jong, que està en condicions de saltar al terreny de joc. El tècnic alemany s’ha esforçat a remarcar que la relació que manté amb el futbolista «és molt bona» malgrat que va transcendir, des de l’estada de pretemporada a Birmingham, que Flick estava molest amb ell.
Primer, Ter Stegen
«Frenkie és molt professional, sempre parlo amb ell de les coses que passen a l’equip, dels partits... Parlem molt i és un futbolista important i de molta qualitat», va explicar. «Això és tot el que vull dir», va concloure Flick, que ha extingit un focus de possible conflicte.
N’hi va haver un l’any passat que involucrava Ter Stegen. El porter no va voler firmar el comunicat mèdic perquè es convertís en un lesionat de llarga durada després d’haver sigut operat el juliol de l’esquena, cosa que impedia la inscripció de Joan Garcia. Joan Laporta el va desposseir de la capitania fins que l’endemà el porter va entrar en raó.