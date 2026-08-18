El Girona obre expedient disciplinari a Tsygankov
L'extrem es va negar a jugar contra el Leganés i ahir va denunciar a les xarxes socials que el club no li deixa fer declaracions
El Girona ha anunciat aquest matí, a través d'un breu comunicat, que ha obert un expedient disciplinari a Viktor Tsygankov arran de la seva conducta recent. "El club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s’ajusten als estàndards de conducta exigits per l’entitat", s'hi pot llegir, després que diumenge l'extrem es negués a jugar contra el Leganés, tal i com va revelar el tècnic Quique Álvarez.
Tsygankov, amb un any més de contracte, encara, va arribar a Girona el gener de 2023 de la mà de Pere Guardiola, que en duia la representació. Després del descens l'extrem ucraïnès va fer arribar una carta al club on demanava que el deixessin marxar perquè el seu projecte no tenia marge a Montilivi. Tot i que es va reincorporar als entrenaments el 20 de juliol, mai no ha tingut la voluntat de quedar-se.
Diumenge, amb la negativa a jugar, es va traspassar una línia que ha indignat a l'afició i al Girona. Tot i això Tsygankov va escriure ahir un missatge a les xarxes socials que acabava amb un "algun dia parlaré" i on, mostrant missatges que li havia enviat el club, deixava clar que l'entitat li prohibia fer declaracions públiques sense el seu permís. Per acabar-ho d'adobar, l'entorn de l'extrem va filtrar al diari As que Tsygankov no va jugar contra el Leganés perquè no estava en condicions i hauria aportat un informe mèdic.
El seu elevat sou ha frenat, fins ara, la sortida, perquè els clubs que s'hi han interessat s'espanten. La clàusula és de 25 milions però el Girona ja n'estaria satisfet si en pogués recaptar a la vora de deu. Cal recordar que el 50% d'una possible venda recau al Dinamo de Kiev, el seu club d'origen. Ara sembla que el Celta hi està interessat. Ell només vol jugar a Espanya o a la Premier.
El Girona assegura que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d’aquest procediment. També adverteix que no farà més declaracions sobre aquest afer, a l'espera que es resolgui.
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