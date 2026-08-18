Bàsquet Femení
L'Spar Girona fa oficial el fitxatge de Marija Lekovic
La base montenegrina és l'onzena peça confirmada per a la plantilla de Roberto Íñiguez
El club continua al mercat i negocia amb Adut Bulgak per completar el joc interior
Dit i fet. Després que aquest matí Diari de Girona hagi avançat l'interès per a Marija Lekovic, el club acaba de fer oficial la seva incorporació per a una temporada. La montenegrina, de 23 anys, arriba a Fontajau per assumir galons en la direcció, sobretot durant les primeres setmanes de la preparació, amb Iyana Martín centrada en el mundial de Berlín. Lekovic ja coneix la lliga, amb experiència a Perfumerías Avenida, on va disputar deu partits i va fer una mitjana de 2,8 punts per partit. La temporada passada va començar-la amb el València Basket i la va acabar amb l'Estepona.
El fitxatge de Lekovic servirà per tancar la posició de base, que Roberto Íñiguez complementarà amb Juana Camilión. Pere Puig, director esportiu del SPAR Girona, ha destacat la voluntat de la jugadora de reivindicar-se: "És una jugadora que arriba amb molta fam i amb ganes de reivindicar-se. En Roberto la coneix molt bé i, des del primer moment, va apostar perquè fos la base que acompanyés Iyana Martín", ha comentat. L'Spar Girona continua pendant del mercat per tancar la plantilla amb una dotzena incorporació. La més ben col·locada, Adut Bulgak, que arribaria amb un contracte temporal.
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