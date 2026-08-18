Bàsquet Femení
L'Spar Girona negocia l'arribada de Marija Lekovic (Estepona)
El conjunt gironí treballa en la incorporació de la base montenegrina, també amb passat a València i Avenida
Pere Puig també té sobre la taula un altre fitxatge: Adut Bugak (Azulmarino)
La plantilla de l'Spar Girona per a la temporada vinent apunta que estarà formada per a dotze jugadores. Tal com ho insinuava Pere Puig en les últimes setmanes, el club busca tancar la incorporació de dues jugadores amb qui està negociant: Una base, Marija Lekovic i una interior, Adut Bulgak.
Marija Lekovic, al caure
Marija Lekovic, de vint-i-tres anys i 166 centímetres, és l'opció més propera de Pere Puig per apuntalar una posició de base que, fins ara, només compta amb Iyana Martín. La base montenegrina coneix perfectament la Lliga Femenina Endesa, on va aterrar la temporada 2024-2025, de la mà de l'aleshores denominat Perfumerías Avenida, on va disputar deu partits i va fer una mitjana de 2,8 punts per partit.
La temporada passada va començar-la amb València Basket, disputant divuit partits. Malgrat tot, no va acabar la temporada, ja que va rescindir el seu contracte de mutu acord amb el club taronja, i va acabar l'any amb Estepona, amb qui no continua perquè el contracte era fins a final de temporada.
Adut Bulgak, opció al joc interior
Adur Bulgak (34 anys i 193 centímetres), és un altre nom que interessa a la direcció esportiva per tal de tancar la plantilla. L'interior, que compta amb la doble nacionalitat del Sudan del Sud i el Canadà, la temporada passada va jugar amb Azul Marino, equip que la temporada vinent també disputarà la primera divisió espanyola. Bulgak, però, també coneix la competició, ja que l'ha disputada amb Euskotern en dues etapes diferents; la temporada 16-17 i la 24-25, on va arribar el mes de gener. També ha disputat la WNBA, en dues etapes, a New York i Chicago. Seria la jugadora número dotze a la rotació, i arribaria amb un contracte temporal.
Bulgak es troba ara mateix disputant compromisos internacionals amb el Sudan del Sud, a les ordres d'Alberto Antuña, qui també era el seu entrenador a Azul Marino la temporada passada.
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