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Bàsquet

Mac McClung ja és a Girona

El nou base nord-americà s'incorporarà avui a la primera sessió d'entrenament amb els seus nous companys.

Mac McClung, al costat de Txus Escosa i Fernando San Emeterio a Fontajau

Mac McClung, al costat de Txus Escosa i Fernando San Emeterio a Fontajau / Bàsquet Girona - Sergi Geronès

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Andreu Coll

Andreu Coll

Girona

Mac McClung (27 anys i 188 centímetres) ja ha arribat a Girona. Va fer-ho ahir en un vol que aterrava a l'aeroport de Barcelona cap al tard. Avui ja ha fet acte de presència a Fontajau, on ha conegut les instal·lacions de la mà de Txus Escosa i Fernando San Emeterio.També ha tingut l’oportunitat de conèixer Moncho Fernández, abans d’incorporar-se a la seva primera sessió d'entrenament de la pretemporada. El club celebrarà avui a la tarda una roda de premsa amb la presentació de les sis cares noves per a la temporada vinent.

El base nord-americà viurà la seva primera experiència al Vell Continent, i des de l'inici, s'ha mostrat il·lusionat per aquest fet. "És com una cosa nova, tinc moltes ganes d'adaptar-me". McClung també s'ha mostrat optimista, "són un noi que ho donarà tot de si mateix. Espero que guanyem", ha dit.

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