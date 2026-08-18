Rodri redefineix el Barça
El jugador madrileny va aterrar a Barcelona per incorporar-se immediatament. Flick tindrà ara un pivot clàssic, posicional i amb experiència.
Joan Domènech
Amb totes les posicions doblades, menys una, o mal ocupada, segons es miri, es presenta el Barça davant l’afició la setmana que comença la Lliga. Queda un buit visible, notori en aparença, pendent de ser ocupat, que és el de davanter centre. La posició que ha quedat buida d’especialistes i per a la qual no s’ha contractat ningú. Encara.
El Barça encara l’estrena de la temporada oficial amb aquesta carència tot i que amb fitxatges espectaculars que eleven el nivell de la plantilla, dotant-la de millors recursos per reparar les possibles baixes que ofereixi la competició. Un d’aquests fitxatges, Rodrigo Hernández, redefineix els plantejaments tàctics de l’equip. L’últim a arribar, ahir a la tarda, hores després que Joao Cancelo reaparegués per la terminal tres mesos després d’haver-se acomiadat. El defensa portuguès torna lliure després de rescindir el contracte amb l’Al-Hilal, per signar per tres temporades, una més de les previstes al no haver de pagar un traspàs. "Soc on vull ser", va explicar Cancelo.
Rodri també serà on vol ser: en el Barça i no en el Reial Madrid. Després d’uns dies "intensos", hores més tard aterrava en un vol privat. "És un somni jugar en el Barcelona. Tinc moltes ganes d’estar amb els meus companys, que a la majoria els conec. Volem guanyar la Champions i el que es posi al davant", va dir.
Tot i que semblés que era una demarcació coberta, Rodri dota Flick d’un futbolista que no tenia. Per aquest motiu i d’altres, com el seu prestigi contrastat, el Barça pagarà per ell més de 60 milions al City. Amb l’acord marc assolit, el jugador madrileny va volar cap a Barcelona per ser presentat i incorporar-se als entrenaments quan conclogui la inscripció dels contractes i la revisió mèdica. El club espera poder celebrar l’esdeveniment avui i que demà sigui un més de la plantilla en la festa del Gamper. La tàcita benvinguda dels seus companys va quedar plasmada per Fermín López. L’interior ha canviat de dorsal. Ha agafat el 7 alliberat per Ferran Torres i cedeix el 16 a Rodri, que és el número que ha portat sempre en el City i en la selecció. Joan Garcia, per la seva banda, lluirà a partir d’ara l’1 que era de Marc-André ter Stegen i Wojciech Szczesny abandona el 25 pel 13.
Sis ocupants
Flick ha utilitzat en aquest lloc Marc Casadó, Marc Bernal –aquests van ser la primera parella de migcampistes que va escollir el tècnic el 2024 en el debut de lliga a València (1-2)–, Gavi, Eric, Pedri i De Jong, sovint de manera combinada en la forma de duo, i ja últimament amb un pivot que requeria la proximitat d’un dels interiors.
L’arribada de Rodri, un jugador especialista creat per exercir aquesta determinada funció, li permet a Flick jugar amb un migcampista. Per edat i per formació, el jugador madrileny ve a ser la figura més pròxima a la que va ser Sergio Busquets. Si Rodri té algun dubte, tindrà a prop la resposta. Busquets ha tornat al Barça com a tècnic. Serà un dels ajudants de Juliano Belletti en el filial, en què farà les pràctiques obligatòries del curs d’entrenador que està cursant.
Rodri allibera de manera parcial de les servituds que són defensives un dels dos interiors en les tasques de contenció. A diferència de Frenkie de Jong, per exemple, Rodri sap conservar la posició i sap analitzar les sortides ofensives de l’equip rival amb l’objectiu d’anticipar la seva tasca defensiva lluny de l’àrea pròpia. El neerlandès està lesionat per un temps encara indeterminat, el qual es preveu que serà llarg, i Rodri, curt d’entrenaments, està preparat per jugar.
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