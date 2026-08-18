Bàsquet
Mac McClung: "Tant Moncho com el club em van fer sentir que Girona era el lloc ideal"
El FIATC Girona ha presentat avui a Fontajau les sis cares noves per a la temporada vinent
"Estem contruint un equip poc a poc", ha estat l'afirmació més repetida de les sis cares noves del FIATC Girona. Mac McClung el mes esperat, juntament amb David N'Guessan, Andrzej Pluta, Aljaz Kunc, Stanley Whittaker i Isaac Vázquez, han comparegut davant dels mitjans, en un acte oficial amb flaires de reivindicació del bon fer del club.
"Escullo Girona per la confiança que em donen, són els primers que van apostar per mi", ha arrencat Isaac Vazquez, que ha estat el primer en ser preguntat. Whittaker, molt agraït, ha destacat la bona simpronia amb Moncho Fernández i San Emeterio, que des d'un inici li han demanat un rol de lideratge que a l'americà li encaixa com anell al dit. Pluta, Kunc i N'Guessan, amb més sessions d'adaptació a l'esquena, han destacat de la mateixa manera la bona priemra impressió que els ha causat la ciutat de Girona. Mac McClung, encara una mica afectat pel jet-lag, ha destacat el fet de trobar un lloc on sentir-se com a casa "tant Moncho com l'organització em van fer sentir que Girona era el lloc ideal", ha dit.
Una plantilla tancada
Un cop acabada la roda de premsa, ha estat el torn de Fernando San Emeterio. El director esportiu ha avançat que dona la plantilla per tancada, a falta de l'arribada d'un 2, tot i que no ha volgut confirmar que serà Jassel Pérez. El de Santander també ha resolt un dels dubtes que havia aixecat el fitxatge de Mac McClung; no hi ha cap jugador amb clàusula de sortida.
"Hem portat jugadors que realment volien ser aquí", ha destacat. Khory Brunot estarà en dinàmica del primer equip al llarg d'una temporada on s'afronta la doble competició des de la prudència. "Estem il·lusionats, però volem aprendre'n. L'objectiu és l'ACB", ha finalitzat San Emeterio. L'equip tornarà a la feina demà amb una doble sessió d'entrenament.
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