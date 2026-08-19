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Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça

Deco, director esportiu del club blaugrana, es va trobar amb el jugador en un local discret de la Costa Brava

Rodri durant la seva presentació amb el Barça

Rodri durant la seva presentació amb el Barça / Quique García / EFE

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Bruna Segura

Girona

El Barça va presentar dimarts el seu gran fitxatge de la temporada. Rodrigo Hernández va firmar fins al 2030 pel club blaugrana i aquest dimecres s’espera que debuti al Trofeu Joan Gamper, davant l’Al-Ahly.

Han estat moltes setmanes de rumors i negociacions, i, si ha arribat a bon port, ha estat gràcies a la Costa Brava, perquè l’origen d’aquest fitxatge es va gestar en un municipi gironí.

Visita per un casament

Per reconstruir-ho ens hem de situar a finals de juliol. El migcampista madrileny va venir a passar uns dies a la Costa Brava abans d’assistir al casament de Dani Codina, amic seu i actual responsable d’operacions i serveis als jugadors del Barça, tal com van avançar Carlos Monfort del diari Sport i Pol Ballús a The Athletic.

Spanish midfielder Rodrigo Hernandez 'Rodri' poses as a new FC Barcelona player in Barcelona, Spain, 18 August 2026, following his official signing as a new FC Barcelona player on transfer from Manchester City. EFE/ Alejandro Garcia

Rodrigo Hernandez 'Rodri' durant la presentació / EFE/ Alejandro Garcia

Rodri havia vingut a descansar a la Costa Brava després de proclamar-se campió amb Espanya, però aquell viatge va acabar sent clau per al seu fitxatge pel Barça.

Una reunió secreta en un restaurant de Begur

Durant la seva estada, Rodri buscava un lloc on poder reunir-se amb absoluta discreció. La condició era clara: havia de passar desapercebut.

La solució va ser Can Pitu, un restaurant de Begur allunyat dels principals circuits turístics del municipi. Un establiment tradicional, freqüentat especialment per gent de la zona i que va acabar acollint una trobada que podia canviar el futur esportiu del futbolista.

Begur ha estat inclós en el programa d'inversions a través del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC).

Panoràmica de Begur / DdG

Rodri va arribar al restaurant sense reserva i va demanar una taula. Pocs minuts més tard hi va entrar Deco, director esportiu del club blaugrana.

La discreció va ser total. Ningú no va fer escarafalls per la presència de les dues figures del món del futbol i tampoc no els van demanar fotografies. En aquell moment, una simple imatge de Rodri i Deco dinant junts a Begur hauria pogut convertir-se en una de les grans exclusives del mercat.

El Reial Madrid semblava tenir avantatge

La reunió tenia encara més transcendència perquè, en aquelles dates, el futur de Rodri semblava estar més a prop del Reial Madrid que del Barça.

Des de l’entorn del club blanc existia confiança que es podria arribar a un acord per incorporar el migcampista del Manchester City. Però els contactes amb el Barça van anar avançant i aquella trobada a la Costa Brava va quedar com un moment determinant en el canvi d’escenari.

El club blaugrana acabaria imposant-se al seu gran rival i tancant el fitxatge per una operació que, amb variables incloses, pot arribar als 76,5 milions d’euros.

Rodri, durant la festa de la selecció després de guanyar el Mundial. | AFP 7 VIA EUROPA PRESS

Rodri, durant la festa de la selecció després de guanyar el Mundial / AFP 7 VIA EUROPA PRESS

Pistes durant la celebració del casament

La presència de Rodri a Girona tenia inicialment un altre motiu. El futbolista havia viatjat fins a la Costa Brava per assistir, el 25 de juliol, al casament de Dani Codina, responsable d’operacions i serveis als jugadors del Barça, i que havia ocupat un càrrec similar al Manchester City, on va conèixer Rodri i hi va establir una relació estreta. Al casament també hi havia diversos membres de l’equip de treball de Pep Guardiola al conjunt anglès.

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Dies després, es van difondre vídeos a les xarxes del futbolista cantant i ballant cançons del Barça durant la celebració del casament. Aquestes imatges van aconseguir certa rellevància un cop es va confirmar el fitxatge del jugador pel club.

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