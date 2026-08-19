Un braçal per a Rodri
Francisco Cabezas
Frenkie de Jong va començar a jugar al Barça l’estiu del 2019. Just en aquestes dates –sí, el futbol és maquiavèl·lic– Rodri Hernández fitxava pel City de Pep Guardiola. De Jong estava cridat a ser llavors la gran bandera futbolística del govern de Josep Maria Bartomeu. Un migcampista total per a una dècada, deien. Va colar aleshores.
Rodri, que només va arribar a jugar una temporada al primer equip de l’Atlètic, futbolista que va saber créixer de valent al Vila-real, sí que va aconseguir convertir-se en llegenda a Manchester. Va ser sant i senya d’un equip que va arribar a la glòria de la Champions en aquell estadi infame d’Istanbul (l’Olímpic Atatürk, el mateix on s’han emportat ara la Supercopa d’Espanya) a partir del cordó umbilical que unia Rodri amb Pep, seny i rauxa, control i rampell.
Fa quatre dies, De Jong, ara lesionat i amb el termòmetre de likes sota mínims, encara era capità del Barça. Va demanar tanda per posar a parir periodistes, presumptes culpables que l’afició n’estigui fins al capdamunt. I aquest dimarts, hores després que Flick, veient el que podia caure a De Jong al Gamper, deixés de banda l’antiguitat i les jerarquies per treure-li momentàniament el braçal al neerlandès per entregar-lo a Raphinha –amb Pedri i Eric com a lloctinents–, Rodri completava la seva primera exhibició pública com a futbolista del Barça. El capità de la selecció espanyola, sense posar-se encara les botes i amb el vestit sobri de qui confia més en la seva paraula que en la seva pinta, va demostrar com de necessària és la maduresa per domar el xou del futbol. Quan parli, se l’escoltarà. Quan jugui, se’l seguirà. Serà capità, amb o sense braçal.
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