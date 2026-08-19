Donen per fet el fitxatge d'un exporter del Girona pel Barça
El club blaugrana hauria arribat a un acord pel porter croat Dominik Livaković, que arribaria el 2027
Sergi Castillo
El Barça continua treballant en el present, però també mira cap al futur. Amb la porteria ben coberta amb Joan Garcia com a aposta de present, el club blaugrana ja tindria encarrilada una operació pensant en qui ocuparà el lloc de segon porter quan Wojciech Szczesny acabi contracte el juny del 2027.
Segons informa el mitjà croat 'IndexHR', el Barcelona i el Fenerbahçe han arribat a un acord per Dominik Livaković. L'operació se situaria al voltant dels tres milions d'euros més una sèrie de variables. El pla passaria per tancar ara el seu fitxatge i enviar-lo cedit al Dinamo Zagreb durant una temporada. Un cop finalitzat el préstec, Livaković tornaria al Barça per ocupar el lloc de segon porter i convertir-se en el relleu de Szczesny, amb Joan com a porter titular.
Tot i que, segons ha pogut saber SPORT, les negociacions entre el club turc i el FC Barcelona estan molt avançades, encara no hi ha cap escenari tancat per al futur immediat de Livakovic. El pla inicial passa pel seu retorn al Dinamo Zagreb en qualitat de cedit, però no es descarten altres vies: una cessió a un altre club o, fins i tot, la seva incorporació al primer equip aquesta mateixa temporada, sempre que el límit salarial permeti al Barça inscriure'l.
Un dels noms importants en l'operació és Andy Bara, representant de Livaković i un home amb una relació estreta amb el Barça. L'agent hauria estat una de les peces que han permès trobar una fórmula que satisfà totes les parts. El bon paper durant el Mundial també va convèncer la direcció esportiva.
El pas de Livaković pel Girona, un capítol per oblidar
Livaković ja coneix el futbol espanyol després de la seva breu experiència al Girona, tot i que el seu pas per Montilivi va quedar molt lluny del que s'esperava. El porter va arribar cedit pel Fenerbahçe, però no va arribar a disputar cap partit i va acabar abandonant el club abans d'hora. El Girona va confirmar oficialment la rescissió anticipada de la cessió.
La situació va arribar a generar tensió amb Míchel. El tècnic va explicar públicament que el mateix Livaković li havia traslladat que no volia continuar al Girona ni jugar perquè necessitava mantenir obertes les seves opcions de cara al Mundial i poder fitxar per un altre equip. El seu substitut després d'aquell episodi va ser, precisament, Marc-André ter Stegen.
El moviment, en qualsevol cas, apunta a una estratègia molt concreta del Barça: assegurar-se ara Livaković de cara al futur, pensant en la retirada de Szczesny al final de temporada.
Via: Sport
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