Andá p’allá, bobo
Florentino-Mourinho-Pedrerol: ells s’ho guisen i ells s’ho mengen
Emilio Pérez de Rozas
Ells ho fan tot de forma descarada. No tenen cap problema a muntar-se les seves històries, pactar-les, posar-hi un llaç i vendre-les amb aquella etiqueta que, afortunadament, cada cop és menys certa, menys creïble i fins i tot tendeix a desaparèixer: «exclusiva mundial» o «gran feina del nostre equip d’investigació».
Ara tot comença a estar enllaunat, li posen un llacet i, si et portes bé, si ets bon noi, si treballes per a la causa, algun dia et caurà un regal. I sí, al final, quan ets un regalat, ni tan sols un venut, no, un regalat, acabes rebent la grossa. I més si, en els inicis del teu nou projecte, quan canvies de televisió, quan ets en l’arrencada d’una cosa que, per tant que siguis, per soroll que facis, per xou que organitzis, no saps què serà de tu, necessites una empenta.
Mourinho i Rodri
Però bé, en el cas del passi de Josep Pedrerol i el seu Chiringuito, d’ Atresmedia a Mediaset, no ha sigut una empenta, han sigut dues. Jo em crec cegament a Siro López quan afirma que ha sigut Florentino Pérez qui ha col·locat Pedrerol a Mediaset. I ahir a la nit, vam tenir la prova, és a dir, la segona empenta: també li va regalar la primera entrevista, en exclusiva, amb José Mourinho.
Com li va regalar, ho recorden ¿no?, al seu dia la gran exclusiva de l’anunci de la creació de la Superlliga, el gran, el brutal fracàs del ‘ser superior’. Allò va ser una mica més cutre que això d’ahir a la nit amb ‘Mou’, on ‘The Special One’ va aparèixer amb vestit i corbata per repetir-nos que ell ha canviat molt i afirmar que havia parlat amb Rodri i que els dubtes que li havia mostrat el centrecampista culer li van provocar dubtes a ell. Però, això sí, que és un grandiós futbolistes... que el Reial Madrid no necessita perquè tenen solucions.
I ja està, el paquet els ha quedat preciós i el llaç, blanc, per descomptat tot i que Pedrerol és del Barça, per descomptat, demostra que el que toca, si vols que les coses i el teu nou projecte aconsegueixin audiència és ser, sobretot, ‘florentinistes’. Si ets ‘florentinista’ a Madrid tens molt guanyat.
Tens tant guanyat que, fins i tot, el president del Reial Madrid et col·loca en una tele i, al cap de dos dies d’arrencar la teva nova singladura amb el vell Chiringuito, et regala una exclusiva amb el seu nou/vell entrenador, la que tothom desitja i persegueix.
Presentació secreta
La barra de tots ells, dels nostres tres protagonistes, bé, quatre, ja que l’històric i gloriós Reial Madrid queda aquí també retratat, és tan gran que planegen i executen un pla per presentar José Mourinho, quan ni tan sols l’hi han presentat als seus aficionats, ja no dic a la resta de mitjans de comunicació.
No, no, si el nostre amic és Pedrerol, si Pedrerol està necessitat d’una palanca (curiós nom, mira) perquè la seva nova etapa funcioni, portem a ‘Mou’ al Xiringuito després de fer una presentació en secret, enllaunadapactada, cutre, tot i que ells pensessin que va ser molt luxosa davant tanta Copa d’Europa i així van completar el salvavides que‘Flo ’ li ha llançat, de nou ¿oi, Siro?, a Josep Pedrerol.
És així com s’escriu la història. Aquesta és la història i així l’hi expliquem. Després, vostès es creuen qui vulguin, per descomptat.
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