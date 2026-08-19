Bàsquet
Queralt Casas: "Roberto Íñiguez és el millor entrenador que he tingut mai"
La bescanonina ha dut la batuta de la presentació de les quatre cares noves de l'Spar Girona d'avui a Fontajau
Tornar a la feina sempre és sinònim de novetats. I això és el que està passant als passadissos del pavelló de Fontajau aquests dies. Amb els dos equips del Bàsquet Girona arrencant la pretemporada, el club ha volgut aprofitar aquests primers dies per a presentar en societat les incorporacions tant de l'equip femení com de l'equip masculí. Avui ha estat el torn de Queralt Casas, Madison Conner, Juana Camilión i Marija Leković, les quatre incorporacions de l'Spar Girona, que des d'avui ja entretenen amb l'equip. Les que no hi eren, Marta Garcia, Iyana Martín i Tilbe Şenyürek, es troben preparant el mundial de Berlín amb les seves respectives seleccions.
Malgrat aquest fet, a l'Spar Girona tot gira entorn de la cita del pròxim dia 30 de setembre. Per preparar-la, Roberto Íñiguez compta amb les quatre cares noves i el nucli de jugadores que continuen de la temporada passada: Ainhoa López, Laura Quevedo, Axelle Merceron i Carolina Guerrero, que s'ha incorporat avui. A la sala de premsa, com segurament passarà a la pista, la batuta l'ha dut Queralt Casas, que s'ha desfet en elogis cap al seu entrenador "Tenia molt clar que tornaria a casa. Que hi hagi Roberto com a entrenador influeix. És el millor entrenador que he tingut mai".
Sense clàusula de sortida
Pere Puig, tal com va fer Fernando San Emeterio ahir, ha comparegut tot després per a fer balanç del mercat de l'Spar Girona. El director esportiu ha parlat obertament del canvi de paradigma i els reptes que li ha suposat al club gironí entrar en un mercat que ha canviat per complet. "El primer que vam haver de fer amb Roberto és passar el dol de veure que hi havia jugadores a les quals no podíem arribar", ha explicat. "A Girona s'ha acabat veure grans jugadores americanes", ha sentenciat.
Malgrat el canvi, l'Spar Girona no ha volgut afrontar-lo amb presses tot i la proximitat de la prèvia de l'Eurolliga. Ha explicat que juntament amb Roberto es va descartar la possibilitat d'incorporar una jugadora només per a la fase prèvia. A més, ha volgut remarcar que el club entén el nou paradigma, i canviarà d'estratègia. "No hi ha clàusules de sortida per a cap jugadora", ha remarcat Puig. Sobre Adut Bulgak, l'interès per la qual va avançar ahir Diari de Girona, Puig ha avançat que el club té força encarrilada l'arribada d'una jugadora interior, malgrat que no ha volgut confirmar-ne el nom.
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