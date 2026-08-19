Tennis
El tennista Nick Kyrgios, suspès per positiu en cocaïna: «Demano perdó als nens que em segueixen»
L’australià està suspès de forma provisional des del 4 d’agost, tot i que ja ha assumit la seva responsabilitat i no ha presentat cap apel·lació
Max Pérez
El tennista australià Nick Kyrgios ha sigut suspès provisionalment després de donar positiu per cocaïna durant un control realitzat el 22 de juny, durant el Mallorca Open. L’Agència Internacional d’Integritat del Tennis (ITIA) ha detectat la presència de benzoilecgonina a la seva mostra, un metabòlit de la cocaïna.
Tot i que té dret a apel·lar la suspensió provisional, l’australià ha reconegut la seva responsabilitat a través d’un comunicat que ha publicat al seu Instagram. De fet, l’ITIA ja ha afirmat que, ara per ara, no s’ha presentat cap apel·lació.
«Res justifica el que vaig fer»
El que va arribar a ser número 13 del món està suspès des del 4 d’agost. Per això, Kyrgios no podrà jugar, entrenar ni assistir a tornejos de Grand Slam ni a cap altre esdeveniment sancionat pels circuits de tennis masculí i femení, a l’espera del veredicte d’un tribunal.
«El meu cos no ha sigut capaç de fer el que la meva ment espera que faci», detalla en el seu comunicat. «Acceptar que estic a prop del final de la meva carrera ha estat més difícil del que mai hauria imaginat; res d’això justifica el que vaig fer».
Kyrgios s’allunyarà de la vida pública
«Ho sento molt pels meus fans, la meva família, els meus patrocinadors i tots els meus éssers estimats», afegeix Kyrgios. «Per damunt de tot, demano perdó als nens que em segueixen. Soc conscient de l’exemple que això dona i estic profundament decebut amb mi mateix», reconeix.
El tennista de 31 anys ha aprofitat per anunciar que s’allunyarà de les xarxes socials i de la vida pública durant els pròxims 28 dies per «centrar-me a recuperar-me». Kyrgios ha sigut potser la figura més controversial d’aquests últims anys al món del tennis.
L’historial de l’australià
Una llarga llista de raquetes trencades, discussions amb l’àrbitre i insults deixen molt a desitjar sobre el seu comportament dins de la pista. Fora d’ella, el 2023 va admetre haver agredit la seva exparella i, en diverses ocasions, va ser criticat per fer comentaris misògins.
Irònicament, el tennista australià també havia criticat durament la gestió de dos casos de dopatge de gran repercussió que van involucrar els jugadors Jannik Sinner i Iga Swiatek, i els havia qualificat de «repugnants» per al tennis.
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