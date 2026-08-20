Albert Carbó: el primer valedor d’Arnau Ortiz molt abans que Simeone
Albert Carbó ha influït en la carrera de l’extrem figuerenc des de juvenil. El tècnic, cap de formació individual del cos tècnic d’Unai Emery a l’Aston Villa, va veure el seu talent de seguida i el curs 2019-20 el va fer debutar amb el Peralada a l’antiga Tercera Divisió. Sabia que tard o d’hora faria realitat el somni de ser futbolista.
«El meu somni és ser futbolista, però no em poso sostre ni cap tipus de pressió. Vull seguir gaudint del futbol i del dia a dia, com fins ara. Amb esforç, constància, sacrifici i escoltant els qui més m’estimen. Vull seguir creixent». Arnau Ortiz va dir-ho en una entrevista a Diari de Girona el gener de 2020. Aleshores, l’extrem figuerenc ja brillava amb llum pròpia com ho fa a dia d’avui amb el primer equip de l’Atlètic de Madrid, on aquest passat dimecres ha debutat a Primera Divisió en l’estrena dels matalassers a la Lliga 2026-27 amb una victòria contra el Màlaga (2-0) al Metropolitano, però no tenia tanta repercussió. Era al Peralada, a l'antiga Tercera Divisió i acabava de fer 18 anys. Pocs sabien del seu talent, excepte Albert Carbó. Molt abans que Diego Pablo Simeone o Fernando Torres al filial madrileny, l’exentrenador xampanyer i actual cap de formació individual del cos tècnic d’Unai Emery a l’Aston Villa no va dubtar en apostar i comptar amb aquell juvenil «habilidós, ambiciós i que sap interpretar les jugades» al qual coneixia d’haver-lo dirigit al Figueres -i abans també al Peralada- per a la seva primera aventura al futbol amateur. «Està aprofitant les seves oportunitats i si continua així segur que arribarà molt lluny», va arribar a comentar el tècnic. Sis anys i mig més tard, les paraules d’ambdós prenen més significat que mai.
Arnau Ortiz va ser titular, disputant gairebé una hora de joc abans de ser substituït per tot un campió del món com Álex Baena al minut 57, en el seu primer partit a Primera i tot això dos dies després de convertir-se, de ple dret, en jugador de la plantilla que dirigeix Simeone. «Estic súper feliç pel meu debut, però sobretot per la victòria i per poder aconseguir els tres punts. Han estat uns dies espectaculars, tinc una sensació de felicitat immensa per mi i per la meva família, però això ja ha començat i ja estic pensant en diumenge (quan l’Atlètic rebrà el Vila-real al Metropolitano en la segona jornada de Lliga). Estic molt feliç de debutar, tenir minuts aquí amb l’afició i a sobre poder fer-ho amb una victòria. Queda moltíssim. Tinc una il·lusió tremenda pel que ve», va assegurar el de Figueres després del partit contra el Màlaga amb les emocions encara a flor de pell.
El primer gran valedor d’Arnau Ortiz
Lluny del Metropolitano, a Birmingham, Albert Carbó se n’alegrava més que ningú veient el nom d’Arnau Ortiz al primer onze de Simeone de la temporada 2026-27. El peraladenc, que ultima els preparatius amb l’Aston Villa per a l’estrena de la Premier League contra el Brighton & Hove Albion aquest diumenge (15.00 h), n’estava convençut que tard o d’hora arribaria el dia. És el seu gran valedor.
El tècnic de Peralada ha influït en la carrera de l’extrem figuerenc des de l’etapa juvenil. Es van conèixer al Peralada, després que Arnau Ortiz completés totes les categories de base al Figueres, club de la seva ciutat; el va retornar a Vilatenim, quan Carbó era entrenador del juvenil B i coordinador dels blanc-i-blaus; i el curs 2019-20 va fer que el seguís de nou a l’entitat xampanyera per ser una peça important del primer equip en el nou projecte a Tercera Divisió després de la desvinculació amb el Girona.
«L’Albert Carbó està disponible les 24 hores pels futbolistes, crec que això és un aspecte molt important per un entrenador. És una persona molt propera amb els seus jugadors i, sobretot, una persona que sempre mira per la millora dels seus futbolistes. És un entrenador que té uns conceptes tàctics molt i molt bons i els inculca als jugadors. Al final, ha après de persones importants i amb bons coneixements en el futbol (en especial l’exjugador del Palamós i Peralada Rodri). Jo personalment tinc molt bona relació amb ell i és una persona a la qual sempre escolto. És molt ambiciós. Li estic molt agraït perquè va ser qui va confiar en mi tot i ser juvenil. És molt important que hi hagi entrenadors com ell que confiïn amb les persones joves, que tenen ambició i ganes d’algun dia complir el seu somni de ser futbolistes», va explicar Arnau Ortiz quan era jugador del Peralada en unes declaracions a les quals ha tingut accés aquest diari.
Per poder perseguir els seus somnis, tots dos es van haver de separar al final de la temporada 2020-21, quan Arnau Ortiz va fitxar pel filial del Girona i Albert Carbó va convertir-se en nou entrenador de l’Olot. Cadascú ha hagut de fer la seva pròpia carrera per arribar a l’elit: l’extrem figuerenc ha passat per la Penya Deportiva, el Múrcia, l’Eldenc, el Cartagena i el Slask Wroclaw polonès abans de poder fer el salt a l’Atlètic; mentre que el tècnic peraladenc també va tenir una experiència al Real Unión per acabar de confirmar-se com un dels homes de confiança d’Unai Emery. La distància, però, no els ha impedit créixer en el món del futbol plegats. Cada estiu, Arnau Ortiz i Albert Carbó fan un entrenament personal al Municipal de Peralada per recordar vells temps i mirar cap al futur com ho han fet sempre: escoltant, aprenent, esforçant-se i compartint amb ambició.
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