DAZN adquireix a la baixa els drets de TV de la Lliga F
La plataforma emetrà durant les tres temporades vinents els partits del campionat de futbol tot i que no hi ha encara xifres oficials de la venda dels drets audiovisuals. TV3 i RTVE també emetran en obert fins a quatre partits per jornada cada cap de setmana.
Laia Bonals
La història que sempre es repeteix. El malson recurrent cada pretemporada en el futbol femení espanyol. I la pregunta més repetida: ¿On podrem veure els partits de Lliga F? Fins ahir, a escassos dies de l’inici de la competició, no hi havia resposta. Després de dues rondes per recollir ofertes que s’acostessin als diners que es demanava pels drets de la competició espanyola, Lliga F ja té operadors. DAZN i RTVE juntament amb TV3 han adquirit els drets d’emissió per tres temporades. Això sí, per un preu inferior al de la campanya passada i a què es demanava per part de l’Òrgan de Control en un inici.
El preu per aconseguir els drets de tots els partits era de cinc milions per temporada (denominat Lote 1), mentre que si es vol emetre només quatre partits de cada jornada el preu era de dos milions (Lote 2).
Des de Lliga F recalcaven que no és que no s’hagi rebut cap oferta pels drets, sinó que les presentades no són de les quantitats estipulades. I, per això, l’òrgan va obrir un segon espai que tenia data límit ahir perquè plataformes i cadenes de televisió es postulessin per emetre el campionat. Finalment, l’acord va arribar després d’aquest segon espai i després de la decisió dels clubs de "prioritzar la visibilitat" i "mantenir el sistema d’aquests últims anys".
"Un model audiovisual per créixer en visibilitat i valor", va explicar la Lliga F en el comunicat oficial en què no es feien públiques les xifres de l’acord. "L’escenari audiovisual de Lliga F manté la seva aposta prioritària per la retransmissió en obert com una eina fonamental per construir valor futur, arribar al major nombre de llars i multiplicar l’exposició dels clubs, dels seus futbolistes i els patrocinadors, afavorint un cercle virtuós entre audiència, notorietat i valor esportiu i comercial", afegia l’escrit.
En teoria, DAZN havia comprat el setembre del 2022 els drets de la lliga femenina fins al 2027 per 7 milions per temporada. Per tant, hauria d’haver emès els partits de la temporada que amb prou feines comença en una setmana. No obstant, la plataforma es va retirar del seu acord amb La Liga F un any abans de temps i, per això, aquests drets van quedar deserts i van tornar a sortir a concurs. Ara s’ha tornat a fer amb els drets per menys diners i continuarà podent emetre tots els partits de cada jornada en tancat. La temporada 25-26 la competició va arribar a una audiència acumulada de 7,5 milions d’espectadors, amb un increment de l’11,2% respecte a l’anterior i del 127% des de la creació de la Lliga F la campanya 22-23.
En obert, una part de la competició es podrà veure per RTVE i TV3. La televisió pública ha aconseguit el nomenat Lote 2, de només quatre partits cada jornada i sempre els que DAZN li permeti, ja que la plataforma és la que té l’exclusivitat.
El que no s’ha tancat encara és la tender internacional, ja que Lliga F prefereix acordar els drets de manera personalitzada amb cada paísque hi estigui interessat. A més, de moment, no hi ha xifres definides de quant rebran els clubs de manera individual per drets audiovisuals.
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