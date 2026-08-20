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Kang In i Baena fan oblidar l’absent Julián

El coreà s’estrena amb la samarreta de l’Atlètic obrint el marcador davant el Màlaga. El campió del món sentència amb una preciosa falta directa.

Kang In celebra el seu primer gol amb l’Atlètic, ahir a la nit. | JAVIER SORIANO / AFP

Kang In celebra el seu primer gol amb l’Atlètic, ahir a la nit. | JAVIER SORIANO / AFP

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Sergio R. Viñas

Madrid

L’Atlètic encara no havia de jugar aquesta setmana, però l’ocupació del Metropolitano la setmana vinent per concerts de The Weeknd va forçar l’anticipació del debut dels matalassers. La pasta per davant del futbol. I si davant un tendre Màlaga no va pagar cara aquesta avarícia va ser perquè Kang In Lee va agafar la bandera de l’absent Julián Álvarez per evitar que un acabat d’ascendir s’estrenés sumant en la visita a tot un Atlètic. Baena, ja a prop del final, va rematar la feina amb una preciosa falta a l’escaire.

El partit que obria la temporada al Metropolitano va començar amb gairebé 10 minuts de retard pel fastuós homenatge brindat als quatre campions del món amb Espanya: Pubill, Grimaldo, Llorente i Baena. Cap d’ells va ser titular, com tampoc la resta de mundialistes matalassers, tots ells a la banqueta a excepció del nouvingut Cuti Romero i d’un Julián resignat a seguir a Madrid i a què Simeone no va voler exposar ahir. Amb tantes absències per falta de ritme, també sense el lesionat Sorloth, el Cholo va improvisar una alineació amb Lookman com a davanter centre i amb les quatre places de les bandes ocupades per meritoris.

Simeone treu els tancs

Amb aquests elements, no es podia esperar massa de l’Atlètic, per molt que davant estigués un acabat d’ascendir com el Màlaga, de tornada a l’elit després de vuit temporades. Dues aturades consecutives d’Oblak en una jugada invalidada i un tímid xut de Mendoza que va rebutjar Herrero van ser les úniques fites d’una densa primera meitat.

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L’entrada de Llorente, Kang In, Baena i Giuliano li va canviar, és clar, la cara a l’Atlètic. El Màlaga es va anar empetitint fins que el coreà, en el seu debut, el va ajusticiar amb un gol al més pur estil Lamine, remuntant en horitzontal des de la dreta per marcar amb una fuetada al segon pal. Després, Baena va sentenciar la victòria amb una preciosa falta que va llepar el travesser, desitjant que la seva temporada s’assembli més al Mundial que al seu primer curs de blanc-i-vermell. I ningú al Metropolitano es va recordar el Julián, és clar.

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